Была живой и настоящей: фанаты вспомнили Ани Лорак в молодости

Лорак заставила пользователей ностальгировать
Ани Лорак опубликовала фото, чем натолкнула пользователей на размышления. Фаны вспомнили, что ранее певица выглядела совершенно иначе. Соответствующая запись размещена в Instagram.
"В каждом дне и мгновении нашей жизни есть настоящее волшебство. Каждый миг уникален, он не повторится больше никогда. В потоке времени не забудь быть счастливым!", - написала Лорак под снимком.
Пользователи разделились на два лагеря: одни отметили, что Лорак говорит правильные слова, мотивируя к действиям, другие - не придали написанному никакого значения, но вспомнили, какой певица была в молодости:
Ранее Лорак в свадебном наряде шокировала сеть.
Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".
К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.