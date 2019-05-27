Была живой и настоящей: фанаты вспомнили Ани Лорак в молодости

Ани Лорак опубликовала фото, чем натолкнула пользователей на размышления. Фаны вспомнили, что ранее певица выглядела совершенно иначе. Соответствующая запись размещена в Instagram.

"В каждом дне и мгновении нашей жизни есть настоящее волшебство. Каждый миг уникален, он не повторится больше никогда. В потоке времени не забудь быть счастливым!", - написала Лорак под снимком.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Пользователи разделились на два лагеря: одни отметили, что Лорак говорит правильные слова, мотивируя к действиям, другие - не придали написанному никакого значения, но вспомнили, какой певица была в молодости:

Золотые слова.

Все правильно говоришь.

Мудрая женщина.

К сожалению, так много пластики, жаль, ведь была такой живой и настоящей!

Стали очень редкие волосы. Или прежде был парик?

Что с собой сделала? Кукла резиновая...

Ранее Лорак в свадебном наряде шокировала сеть.

Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".

К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.