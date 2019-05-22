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Вам точно есть 18? Сеть взорвало фото посвежевшей Ани Лорак

STYLERЖизнь    22.05.2019 - 16:36
Вам точно есть 18? Сеть взорвало фото посвежевшей Ани Лорак
Ани Лорак восхитила сеть новым фото (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак вернулась в популярную соцсеть

Ани Лорак порадовала своих поклонников новой фотографий. Украинская певица давно уже не выкладывала ничего нового в сеть, и сегодня добавила новое фото на своей странице в Instagram.

Новый снимок артистка сделала сидя в машине. На фото певица улыбается, и выгляди счастливой.

"Пусть день будет наполнен только радостными эмоциями!" - подписала фото Ани Лорак.

Вам точно есть 18? Сеть взорвало фото посвежевшей Ани Лорак

Ани Лорак восхитила сеть новым фото (instagram.com/anilorak)

Пользователи сети отметили хороший внешний вид певицы.

  • Господи, это законно вообще быть такой красивой?
  • Идеальная. Радуйте нас больше своими фотографиями. Мы очень скучаем;
  • Вам точно есть 18? Не поверю!!!! Такая прекрасная;
  • Красоточка;
  • Боже, какая же вы прекрасная. Сижу, делаю уроки и тут приходит уведомление о том что вы выложили новую фотографию. Сразу же захожу смотрю и так поднимается настроение. Сразу улыбка на лице. И сейчас появилось еще больше мотивации делать что либо. А все благодаря вам и вашим самым лучшим селфи. Очень сильно люблю вас моя Дива;
  • Боже! Спасибо за чудесное фото! Так поднимает настроение! Как только видишь вашу чудесную улыбку, мир становится ярче! Безумно люблю!
  • Какая же нежная. Красивая безумно;
  • Вы безумно красивая, любимая солнечная улыбка;
  • Ну, наконец-то! Ура! Мы скучали! Теперь ждем фотку с Сережей Лазаревым;
  • Ваши глаза бездонны! Вы - лучшая!
  • После вашего селфи настроение поднялось на все 100%;
  • Какая вы клевая, а тут бегаешь, дети непослушные, до себя и руки не доходят;
  • Красавица. Эталон женской красоты;
  • Моя же вы красавица! Открываю ленту и сразу настроение от вас! Давно вас не видел. Самая красивая в этом шоу-бизнесе!!!

Напомним, что Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.

Ранее сообщалось о том, что в новой песне Ани Лорак нашли слова, которые певица адресовала своему бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.

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