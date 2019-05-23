Была другая любовь: Ани Лорак много лет была влюблена не в Мурата

Ани Лорак любила не Мурата (Коллаж РБК-Украина)

Ани Лорак рассталась с возлюбленным из-за продюсера

Ани Лорак с юных лет была влюблена в другого мужчину, известного футболиста, и Мурата Налчаджиоглу в ее окружении не рассматривали, как будущего мужа. Об этом рассказал продюсер экс-солистки группы "ВИА Гра" Алены Винницкой Константин Алексеев, пишет российское издание EG.ru.

Он сообщил, что на протяжении 15 лет работал с продюсером Ани Лорак Юрием Фалесой и видел в ее окружении мужчину, с которым у нее была настоящая любовь. По словам Алексеева, Мурата в окружении певицы даже не воспринимали, как будущего мужа, так как все были уверены, что она выйдет замуж за своего друга детства – известного футболиста, экс-игрока киевского "Динамо" Сергея Реброва.

"Я всегда считал, что Каролина должна была расписаться со своим футболистом Сережей. Они действительно любили друг друга. Я 15 лет проработал с ее первым продюсером Юрием Фалесой. И видел со стороны отношения Каролины и Сережи. Мне не нужно было ничего спрашивать. По их глазам я понимал, что у них не похоть, а серьезные чувства", - отметил Алексеев.

У Ани Лорак была любовь с известным футболистом (instagram.com/anilorak)

Он добавил, что Сергей Ребров очень ревновал Каролину, когда она уезжала на гастроли со своим продюсером, так как ходили слухи о том, что между ними есть связь.

"Короче, оба повели себя как дураки. Так уж устроена жизнь. Душа не всегда находится в состоянии любви и жертвования. Иногда инстинктивно хочется сделать что-то вопреки. За это они и поплатились своим счастьем", - объяснил продюсер разрыв Ани Лорак с Ребровым.

По его словам, если бы не связь с Фалесой, то Ани Лорак могла бы выйти замуж за Сергея Реброва.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ани Лорак намекнула поклонникам об интересном положении.

А также рассказывали о том, что Ани Лорак напугала фанатов своей внезапной молодостью.