Була живою і справжньою: фанати згадали Ані Лорак в молодості

Ані Лорак опублікувала фото, чим наштовхнула користувачів на роздуми. Фани згадали, що раніше співачка виглядала зовсім інакше. Відповідний запис розміщений в Instagram.

"У кожному дні та миті нашого життя є справжнє чаклунство. Кожна мить унікальна, вона не повториться більше ніколи. У потоці часу не забудь бути щасливим!", - написала Лорак під знімком.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Користувачі розділилися на два табори: одні відзначили, що Лорак говорить правильні слова, мотивуючи до дій, інші - не надали написаному ніякого значення, але згадали, якою співачка була в молодості:

Золоті слова.

Все правильно кажеш.

Мудра жінка.

На жаль, так багато пластики, шкода, адже була такою живою і справжньою!

Стало дуже рідке волосся. Або раніше був парик?

Що з собою зробила? Гумова лялька.

Раніше Лорак у весільному вбранні шокувала мережу.

Нагадаємо, стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".

До речі, нещодавно Ані Лорак зробила неоднозначну заяву й тим самим натякнула на вагітність.