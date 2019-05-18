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Истинное предназначение: Ани Лорак намекнула на беременность

STYLERПерсоны    18.05.2019 - 09:42
Истинное предназначение: Ани Лорак намекнула на беременность
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак сделала неоднозначное заявление

Ани Лорак, которая нередко подвергается критике, на этот раз шокировала пользователей откровенным признанием. Неоднозначную запись, которая намекает на беременность исполнительницы, опубликована в Instagram.

"Вдохновлять, радовать, дарить новую жизнь - истинное предназначение женщины", - написала Ани Лорак, озадачив своих поклонников.

Истинное предназначение: Ани Лорак намекнула на беременностьАни Лорак: (фото:instagram.com/anilorak)

Подписчики исполнительницы тут же принялись обсуждать произошедшее. Некоторым подобная запись показалась своеобразным признанием, ведь исполнительница не писала бы подобные вещи просто так. Также фаны вспомнили про Лазарева:

  • Это намек?
  • Согласна с твоим мнением.
  • А где Лазарев?
  • Дарить жизнь? Вы беременны?
  • Звучит странно.

Ранее Ани Лорак напомнили об Украине и отметили, что исполнительница совершенно забыла о своей родине.

Также мы писали, что в тексте песни поклонники певицы недавно нашли слова, которые адресованы ее бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.

Мы сообщали, что Ани Лорак сразила своих многочисленных поклонников сексуальным фото, на котором она позирует в черном кружевном боди и белой рубашке. 

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