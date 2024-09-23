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Живе у російському районі: як виглядають апартаменти Винника у Німеччині (фото)

Олег Винник виїхав у Німеччину (Фото: facebook.com/groups/vovchytsya)
Автор: Любов Блажко

Співак Олег Винник, як відомо, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебрався жити до Німеччини, і тепер у мережі показали, як виглядають його апартаменти там.

Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал "Вогник".

Де живе Винник у Берліні

Зокрема, у відповідній публікації зазначається, що український виконавець оселився в російському районі цього міста. Папараці розшукали артиста та з'ясували, де саме він мешкає.

За словами колишнього продюсера Олега, Олександра Горбенка, Винник виїхав за кордон нелегально, ховаючись під простирадлом на задньому сидінні машини, в якій ще було двоє жінок.

"Ми ж знайшли, апартаменти "головного вовка шоубізу" на околиці Берліна, в районі Шарлоттенбург, який давно облюбували росіяни. На вході новенького ЖК, навпроти дзвінка прізвище німецькою і назва його компанії. Квартиру на верхньому поверсі він нещодавно засвітив у TikTok. Наразі, оренда з комуналкою тут коштує щонайменше 100 000 грн на місяць. Сусіди кажуть, що там живе "мила пара селебріті", - зазначається в пості.

У мережі показали, де живе Винник у Німеччині (Фото: Telegram-канал Вогник)

Місцеві активісти тим часом стверджують, що зірка жодного разу не виходив на проукраїнські мітинги та не виступив з жодним благодійним концертом. Сам він у минулому говорив, що довго лікувався від хвороби, називати яку не став.

До слова, нещодавно селебриті заявив про повернення в український шоубізнес та випустив пісню "Мої люди". Також він записував звернення зі свого балкона в Німеччині та передавав співвітчизникам так званий "ковток свіжого повітря".

Очевидно, що Олега зустріли не так тепло, як він на те сподівався, і в коментарях українці висловили своє обурення щодо позиції, яку той продемонстрував у період повномасштабного російського вторгнення.

Олег Винник живе у Німеччині (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

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