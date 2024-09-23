Живет в российском районе: как выглядят апартаменты Винника в Германии (фото)

Где живет Винник в Берлине

В частности, в публикации отмечается, что украинский исполнитель поселился в российском районе этого города. Папарацци разыскали артиста и выяснили, где именно он живет.

По словам бывшего продюсера Олега, Александра Горбенко, Винник выехал за границу нелегально, прячась под простыней на заднем сиденье машины, в которой еще было две женщины.

"Мы же нашли, апартаменты "главного волка шоу-биза" на окраине Берлина, в районе Шарлоттенбург, который давно облюбовали россияне. На входе новенького ЖК, напротив звонка фамилия на немецком и название его компании. Квартиру на верхнем этаже он недавно засветил в TikTок. Сейчас аренда с коммуналкой здесь стоит по меньшей мере 100 000 грн в месяц. Соседи говорят, что там живет "милая пара селебрити", - отмечается в посте.

В сети показали, где живет Винник в Германии (Фото: Telegram-канал Огонек)

Местные активисты тем временем утверждают, что звезда ни разу не выходил на проукраинские митинги и не выступил ни с одним благотворительным концертом. Сам он в прошлом говорил, что долго лечился от болезни, называть которую не стал.

К слову, недавно селебрити заявил о возвращении в украинский шоу-бизнес и выпустил песню "Мої люди". Также он записывал обращение со своего балкона в Германии и передавал соотечественникам так называемый "глоток свежего воздуха".

Очевидно, что Олега встретили не так тепло, как он на это надеялся, и в комментариях украинцы выразили свое возмущение по поводу позиции, которую тот продемонстрировал в период полномасштабного российского вторжения.

Олег Винник живет в Германии (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)