"І так тоне": Тарабарова відповіла, що думає про Потапа після всіх його "зашкварів"

Співачка Світлана Тарабарова поділилася думками щодо репера Потапа (Олексія Потапенка), який часто потрапляє у скандали й наривається на хейт. На думку артистки, люди обговорюють його "зашквари", хоча могли б витратити цей час на щось дійсно корисне.

За словами співачки, вона не дуже хоче, аби українці фокусувалися на поганому. Вона зазначила, що нині для скандалів беруть найбільш одіозних персонажів, хоча всі й так пам'ятають про ситуації, в які потрапляли ці люди.

Раніше Тарабарова критикувала пісню Потапа "Волонтер", яка наробила чимало галасу. Цей трек образив жінок, які допомагають ЗСУ, а тому співачка його засуджувала. А нині, вважає Світлана, про це вже не варто і пригадувати.

Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

"Всі й так пам'ятають цей скандал із піснею "Волонтер" - візьміть щось справді якісне і розкажіть про нього. У гурту "Крихітка" є геніальна пісня про волонтера "Друг без імені", якій вже 8 років - розкажіть про неї", - заявила артистка.

При цьому вона закликає підтримувати тих, хто на це заслуговує. А про тих, кто, за її словами, і так тоне, можна і не згадувати.

"Давайте витрачати час на те, щоб підтримувати найкращих, а не топити тих, хто і так тоне", - резюмувала вона.

Останні скандали з Потапом

На тлі повномасштабної війни РФ проти України репер неодноразово отримував хейт за те, що він виїжджає за кордон. При цьому Потап хизується роботою за кордоном та нерідко провокує мережу "щасливими" фото.

Окрім цього, нещодавно репер записав дивне відео. Потап зробив пародію на Олега Винника, через що й сам отримав чимало негативних коментарів.