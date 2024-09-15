"У першу чергу це людина". Тарас Тополя висловив непопулярну думку про Винника

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував поведінку свого колеги Олега Винника, який під час війни втік за кордон.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавця для програми "Муз_Тренд".

Зі слів Тополі, якщо б він зустрів Винника, не став би ігнорувати, а привітався б з ним.

Зірка стверджує, що, незважаючи на дивні дії або заяви співака, він не має права його принижувати.

"Хто я такий, щоб проявляти якусь зарозумілість по відношенню до іншої людини. Буду вітатися, бо в першу чергу це людина. Що б він там не робив, що б не чудив. Але окрім москалів. Це людина, це українець", - сказав виконавець.

"Я можу сто п'ятсот разів негативно ставитися до його музики, що він там вчинив і його позиції, але цим я себе принижую в першу чергу. Бо я що пуп тут, щоб не протягнути руку й не привітатися?", - підсумував він.

Як відомо, Олег Винник втік до Німеччини на початку великої війни і зник з інфопростору. Він розповідав, що нібито лікував хворобу за кордоном. Співак не виходив на зв'язок, а минулого місяця оголосив про своє повернення та навіть випустив нову пісню "Мої люди".