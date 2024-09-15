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"У першу чергу це людина". Тарас Тополя висловив непопулярну думку про Винника

Неділя 15 вересня 2024 21:40
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"У першу чергу це людина". Тарас Тополя висловив непопулярну думку про Винника Тарас Тополя і Олег Винник (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував поведінку свого колеги Олега Винника, який під час війни втік за кордон.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавця для програми "Муз_Тренд".

Зі слів Тополі, якщо б він зустрів Винника, не став би ігнорувати, а привітався б з ним.

Зірка стверджує, що, незважаючи на дивні дії або заяви співака, він не має права його принижувати.

"Хто я такий, щоб проявляти якусь зарозумілість по відношенню до іншої людини. Буду вітатися, бо в першу чергу це людина. Що б він там не робив, що б не чудив. Але окрім москалів. Це людина, це українець", - сказав виконавець.

"Я можу сто п'ятсот разів негативно ставитися до його музики, що він там вчинив і його позиції, але цим я себе принижую в першу чергу. Бо я що пуп тут, щоб не протягнути руку й не привітатися?", - підсумував він.

Як відомо, Олег Винник втік до Німеччини на початку великої війни і зник з інфопростору. Він розповідав, що нібито лікував хворобу за кордоном. Співак не виходив на зв'язок, а минулого місяця оголосив про своє повернення та навіть випустив нову пісню "Мої люди".

Раніше відомий шоумен різко висловився про Винника та Потапа.

Також Цибульська різко пройшлася по Виннику.

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