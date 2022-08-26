Жители Киева сотворили "чудо" для дедушки из Мариуполя: история человечности

В Киеве люди помогли пожилому переселенцу из Мариуполя найти отдушину в это тяжелое время. Горожане купили дедушке баян, который у него отняли оккупанты.

Об этой трогательной истории рассказали в соцсетях.

Как помогли пенсионеру

После того как оккупанты захватили Мариуполь, они уничтожили жилье пенсионера Александра. В квартире у мужчины сгорело все имущество, а также его любимый музыкальный инструмент - баян.

Переселенец в столице написал объявление, в котором попросил неравнодушных киевлян отдать ему в дар или продать за умеренную цену музыкальный инструмент.

"Приму в дар или куплю за умеренную цену баян. Тоска заела, душа плачет. Спасибо вам за понимание и доброту", - написал Александр.

Объявление пенсионера в Киеве (фото: соцсети)

В результате на просьбу мужчины откликнулись люди и подарили ему желаемое. Счастью пенсионера не было границ и теперь он с удовольствием использует подарок по назначению.