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Жители Киева сотворили "чудо" для дедушки из Мариуполя: история человечности

Новина українською →
Киев, Пятница 26 августа 2022 13:06
Жители Киева сотворили "чудо" для дедушки из Мариуполя: история человечности Киевляне помогли переселенцу из Мариуполя (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве люди помогли пожилому переселенцу из Мариуполя найти отдушину в это тяжелое время. Горожане купили дедушке баян, который у него отняли оккупанты.

Об этой трогательной истории рассказали в соцсетях.

Как помогли пенсионеру

После того как оккупанты захватили Мариуполь, они уничтожили жилье пенсионера Александра. В квартире у мужчины сгорело все имущество, а также его любимый музыкальный инструмент - баян.

Переселенец в столице написал объявление, в котором попросил неравнодушных киевлян отдать ему в дар или продать за умеренную цену музыкальный инструмент.

"Приму в дар или куплю за умеренную цену баян. Тоска заела, душа плачет. Спасибо вам за понимание и доброту", - написал Александр.

Жители Киева сотворили &quot;чудо&quot; для дедушки из Мариуполя: история человечностиОбъявление пенсионера в Киеве (фото: соцсети)

В результате на просьбу мужчины откликнулись люди и подарили ему желаемое. Счастью пенсионера не было границ и теперь он с удовольствием использует подарок по назначению.

Как мы ранее писали, 10-летняя украинка продает собственные сладости, чтобы собрать деньги для ВСУ.

Также мы писали, что дети в Конотопе устроили блокпост и собирают на средства для армии.

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