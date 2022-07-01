"Чтобы ядерную бомбу на Россию запустили": дети в Конотопе устроили блокпост и собирают на ВСУ
Активист из Конотопа показал мальчишек, которые устроили импровизированный блокпост на дороге и кроме проверки "на паляницю" собирают деньги на ВСУ.
Видео выложил Андрей Франчук в Facebook.
Он остановился на этом блокпосту и прошел контроль, сказав правильно слова "паляниця" и "Укрзалізниця".
Блокпост находится в микрорайоне "35 квартал". У ребят есть даже блокнот, куда они записывают номера авто, что останавливаются.
На вопрос, куда они потратят деньги, ребята ответили, что "собирают на Байрактар", а один из маленьких защитников, сказал, что отдадут военным деньги, чтобы они "запустили ядерную бомбу на Россию" и "Путина кердыкнули".
Украинцы в комментариях поддержали маленьких защитников:
- Разве можно нас победить. Никогда. Слава Украине. Слава нации, смерть врагам.
- Какие мальчики молодцы.
- С детства знают, что делать, по их возможности как помогать ВСУ.
Ранее мы писали, как дети на "блокпосту" в Хмельницкой области обороняют родное село.
Также показали видео, как слепой мальчик, чудом выживший во время спасения из Ирпеня, спел "Ой, у лузі червона калина".