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"Чтобы ядерную бомбу на Россию запустили": дети в Конотопе устроили блокпост и собирают на ВСУ

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Конотоп, Пятница 01 июля 2022 12:50
"Чтобы ядерную бомбу на Россию запустили": дети в Конотопе устроили блокпост и собирают на ВСУ Коллаж РБК-Украина: дети в Конотопе собирают на ВСУ деньги
Автор: Светлана Мащенко

Активист из Конотопа показал мальчишек, которые устроили импровизированный блокпост на дороге и кроме проверки "на паляницю" собирают деньги на ВСУ.

Видео выложил Андрей Франчук в Facebook.

Он остановился на этом блокпосту и прошел контроль, сказав правильно слова "паляниця" и "Укрзалізниця".

Блокпост находится в микрорайоне "35 квартал". У ребят есть даже блокнот, куда они записывают номера авто, что останавливаются.

На вопрос, куда они потратят деньги, ребята ответили, что "собирают на Байрактар", а один из маленьких защитников, сказал, что отдадут военным деньги, чтобы они "запустили ядерную бомбу на Россию" и "Путина кердыкнули".

Украинцы в комментариях поддержали маленьких защитников:

  • Разве можно нас победить. Никогда. Слава Украине. Слава нации, смерть врагам.
  • Какие мальчики молодцы.
  • С детства знают, что делать, по их возможности как помогать ВСУ.

Ранее мы писали, как дети на "блокпосту" в Хмельницкой области обороняют родное село.

Также показали видео, как слепой мальчик, чудом выживший во время спасения из Ирпеня, спел "Ой, у лузі червона калина".

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