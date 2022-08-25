Хочет ускорить победу: 10-летняя украинка продает собственные сладости, чтобы собрать деньги для ВСУ

На Буковине 10-летняя девочка делает и продает собственные вкусности, чтобы собрать деньги для ВСУ. В частности, война напрямую задела семью девочки - ее дедушка 5 месяцев назад пропал без вести на фронте.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ежедневно посреди площади девочка приносит свою выпечку и продает.

"Берут у стола, пробуют, говорят, какое вкусное и им очень нравится", - рассказывает девочка.

За печенье просит донаты для ВСУ. Сладости школьница делает дома на кухне.

По словам девочки, рецепт ее печенья авторский. Она добавила, что еще месяц она не знала даже, как включается духовой шкаф.

"Я захотела помогать потому, что я не хочу, чтобы война была, я хочу, чтобы она быстрее закончилась и все вернулись с войны к себе домой, к своей семье", - говорит девочка.

10-летняя украинка продает вкусности, чтобы помочь ВСУ (скрин с видео)

Главной мечтой девочки является то, чтобы вернулся дедушка, который пошел воевать.

То, что 54-летний Василий Рудей не дожидаясь повестки пошел в военкомат, для семьи не стало неожиданностью. Все потому, что когда-то он был добровольцем в АТО.

Отмечается, что в конце марта мужчина пропал без вести в боях на тогда еще оккупированной Киевщине. Родные верят, что мужчина жив, потому что сдали тесты ДНК и среди найденных погибших Василия нет.

За три недели непрерывного труда юная волонтерша выторговала более 9 тысяч. Девочка говорит, что это только начало, ведь ее цель насобирать деньги на дрон.

Василий Рудей с дочкой Ириной (скрин с видео)