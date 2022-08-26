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Жителі Києва створили "диво" для дідуся з Маріуполя: історія людяності

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Київ, П'ятниця 26 серпня 2022 13:06
Жителі Києва створили "диво" для дідуся з Маріуполя: історія людяності Кияни допомогли переселенцю з Маріуполя (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві люди допомогли літньому переселенцю з Маріуполя знайти віддушину в цей важкий час. Городяни купили дідусеві баян, який у нього відняли окупанти.

Про цю зворушливу історію розповіли в соцмережах.

Як допомогли пенсіонеру

Після того як окупанти захопили Маріуполь, вони знищили житло пенсіонера Олександра. У квартирі у чоловіка згоріло все майно, а також його улюблений музичний інструмент - баян.

Переселенець у столиці написав оголошення, в якому попросив небайдужих киян віддати йому в дар або продати за помірну ціну музичний інструмент.

"Прийму в дар або куплю за помірну ціну баян. Туга заїла, душа плаче. Спасибі вам за розуміння і доброту", - написав Олександр.

Жителі Києва створили &quot;диво&quot; для дідуся з Маріуполя: історія людяностіОголошення пенсіонера в Києві (фото: соцмережі)

В результаті на прохання чоловіка відгукнулися люди і подарували йому бажане. Щастю пенсіонера не було меж і тепер він із задоволенням використовує подарунок за призначенням.

Як ми раніше писали, 10-річна українка продає власні солодощі, щоб зібрати гроші для ЗСУ.

Також ми писали, що діти в Конотопі влаштували блокпост і збирають на кошти для армії.

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Маріуполь
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