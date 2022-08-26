Жителі Києва створили "диво" для дідуся з Маріуполя: історія людяності

У Києві люди допомогли літньому переселенцю з Маріуполя знайти віддушину в цей важкий час. Городяни купили дідусеві баян, який у нього відняли окупанти.

Про цю зворушливу історію розповіли в соцмережах.

Як допомогли пенсіонеру

Після того як окупанти захопили Маріуполь, вони знищили житло пенсіонера Олександра. У квартирі у чоловіка згоріло все майно, а також його улюблений музичний інструмент - баян.

Переселенець у столиці написав оголошення, в якому попросив небайдужих киян віддати йому в дар або продати за помірну ціну музичний інструмент.

"Прийму в дар або куплю за помірну ціну баян. Туга заїла, душа плаче. Спасибі вам за розуміння і доброту", - написав Олександр.

Оголошення пенсіонера в Києві (фото: соцмережі)

В результаті на прохання чоловіка відгукнулися люди і подарували йому бажане. Щастю пенсіонера не було меж і тепер він із задоволенням використовує подарунок за призначенням.