Жители "ДНР" остались без зарплат и пенсий: оккупанты признали кризис

В "ДНР" признали кризис с зарплатами и пенсиями (фото: УНИАН)

Оккупанты перестали выплачивать пенсии и зарплаты в "ДНР"

Жители "ДНР" сидят без зарплат и пенсий. Проблемы в оккупированных городах начались в конце прошлого года и продолжаются на сегодняшний день. Местные "власти" в лице боевика Дениса Пушилина рассказывают людям, что во всем виноваты "внешние факторы".

"Что касается задержки зарплат, мы, конечно же, будем этому противостоять в силу наших возможностей, но основная причина - это наша непризнанность, экономическая блокада и просто еще не закончившиеся военные действия", - поплакался в интервью сепаратистскому изданию Пушилин.

При этом, по его словам, серьезные проблемы испытывают на сегодня практически все предприятия в "ДНР". Им приходится бороться за то, чтобы работать, выйти на уровень рентабельности "и полноценно выплачивать без задержек зарплаты".

"Здесь не всегда все получается, особенно когда есть внешние факторы, как, например, ситуация, связанная с металлургией - это для нас очень серьезный пласт предприятий. В прошлом году было определен кризис металлургии, когда был откат цены на бирже - это то, что от нас точно не зависит", - сказал Пушилин.

При всем этом террорист обещает жителям "ДНР" повышение пенсий и зарплат уже с этого года. Правда, у него не нашлось ответа на вопрос, каким образом это будет осуществлено и где "власти" будут брать деньги.

Отметим, что установленный размер минимальной заработной платы в "ДНР" и "ЛНР" составляет около 2300 грн. При этом тарифы на коммунальные услуги в 2020 году для жителей "республик" уже существенно повысились.

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