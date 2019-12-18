В "ЛНР" решили расширить "границы" на всю Луганскую область

Иллюстративное фото (uadonbas.com)

Так называемый "парламент ЛНР" принял соответствующий "закон"

Так называемый "парламент" незаконного формирования "Луганская народная республика" решил расширить "границы" на территорию всей Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ боевиков.

Как сообщается, российско-оккупационные силы приняли "закон", который устанавливает так называемые "границы" непризнанной "республики" по границам Луганской области по состоянию на 2014 год, до начала войны на Донбассе.

Напомним, ранее подобный "документ" был принят так называемым "парламентом ДНР". Тогда боевики "ДНР" заявили, что данный "закон" якобы должен способствовать формированию нормативной базы в сфере "государственной пограничной политики".

Также РБК-Украина писало, что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что незаконное формирование не откажется от курса на интеграцию с Российской Федерацией даже после встречи в нормандском формате. Такую же позицию высказал и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Кроме того, 12 декабря Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Этим решением действие закона было продлено до 31 декабря 2020 года. Закон фактически не вводится в действие по причине невыполнения минских договоренностей по мирному урегулированию российской стороной.