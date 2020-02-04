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Жителі "ДНР" залишилися без зарплат і пенсій: окупанти визнали кризу

STYLERЖиття    04.02.2020 - 14:26
Жителі "ДНР" залишилися без зарплат і пенсій: окупанти визнали кризу
У "ДНР" визнали кризу з зарплатами і пенсіями (фото: УНІАН)

Окупанти перестали виплачувати пенсії та зарплати в "ДНР"

Мешканці "ДНР" сидять без зарплат і пенсій. Проблеми в окупованих містах почалися в кінці минулого року і продовжуються на сьогоднішній день. Місцева "влада" в особі бойовика Дениса Пушиліна розповідає людям, що в усьому винні "зовнішні фактори".

"Що стосується затримки зарплат, ми, звичайно ж, будемо цьому протидіяти в силу наших можливостей, але основна причина - це наша невизнаність, економічна блокада і просто те, що не закінчилися воєнні дії", - поплакався в інтерв'ю сепаратистському виданню Пушилін.

При цьому, за його словами, серйозні проблеми відчувають на сьогодні практично всі підприємства в "ДНР". Їм доводиться боротися за те, щоб працювати, вийти на рівень рентабельності "і повноцінно виплачувати без затримок зарплати".

"Тут не завжди все виходить, особливо коли є зовнішні чинники, як, наприклад, ситуація, пов'язана з металургією - це для нас дуже серйозний пласт підприємств. У минулому році було визначено кризу металургії, коли був відкат ціни на біржі - це те, що від нас не залежить", - сказав Пушилін.

При всьому цьому терорист обіцяє жителям "ДНР" підвищення пенсій і зарплат вже з цього року. Правда, у нього не знайшлося відповіді на питання, яким чином це буде здійснено і де "влада" буде брати гроші.

Зазначимо, що встановлений розмір мінімальної заробітної плати в "ДНР" і "ЛНР" становить близько 2300 грн. При цьому тарифи на комунальні послуги в 2020 році для жителів республік вже істотно підвищилися.

Раніше з'явилося відео, як снайпери "Л/ДНР" прикриваються маленькими дівчатками і жінками.

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