Снайперы "Л/ДНР" прикрываются маленькими девочками и женщинами (видео)

На Донбассе боевики прикрываются живым щитом (коллаж: РБК-Украина)

На Донбассе снайперы прикрываются женщинами и детьми

На Донбассе боевики используют в качестве живых щитов детей и женщин. Так, в Марьинке вражеские снайперы стреляют в украинских военных из-за спины маленькой девочки, зная что ответа не будет, говорится в сюжете ТСН.

Украинский военнослужащий с позывным Патриот говорит, что боевики нередко используют детей в качестве прикрытия. Был также случай, когда ВСУ замечали "на той стороне" женщину в платье, из-под которого виднелись тактические брюки.

Вражеские снайперы целятся не только в военных, но и в гражданских, которые живут на подконтрольной территории. Люди в Марьинке из-за страха за свою жизнь бросают дома и переселяются подальше от линии огня.

Обученных снайперов на стороне боевиков могут высчитать и уничтожить только высокопрофессиональные снайперы ВСУ. Чтобы поймать врага на прицел, снайперы часто выжидают в укрытии от нескольких часов до недели.

Наши бойцы говорят, что снайперы боевиков не стесняясь стреляют по медикам и медицинских машинах, поставщикам провизии.

На Донбассе боевики прикрываются живым щитом (видео: YouTube/ТСН)