Жінки мають виконувати ці 5 вправ вранці, щоб залишатися молодими після 40 років

Після 40 років жінки починають помічати зміни у тілі та самопочутті, але зберегти молодість і життєву енергію - цілком реально. Правильно підібрані фізичні вправи не лише підтримують фігуру, а й уповільнюють процеси старіння.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Тренер Тронд Нюланд розповів, що коли людині виповнюється 40 років, то організм зазнає зменшення щільності кісток, м’язової маси та гнучкості. Це має хвильовий ефект на рівновагу, поставу та рівень енергії.
Щоб уникнути цього, тренер назвав п’ять ранкових вправ, які допоможуть залишатися молодими після 40 років.
Ретельна ранкова фізична активність допомагає боротися з будь-якими фізичними проблемами, пов'язаними зі старінням. Ранкове тренування допомагає покращити кровообіг, активізувати недостатньо залучені м’язи та підтримувати змащування та вирівнювання суглобів.
Вони також є простим способом боротьби з внутрішніми бар’єрами, такими як мотивація чи обмеження в часі.
Ця вправа мобілізує весь хребет, покращує поставу та бореться зі скутістю від сну чи сидіння.
Встаньте на коліна, обережно вигніть хребет, прийнявши позу кішки. Прогніть спину та підніміть голову, щоб прийняти позу корови.
Підняття пальців ніг та п'ят покращує кровообіг, зміцнює гомілки та рівновагу. Виконайте вправу так:
Розтяжка згиначів стегна розслабляє напружені стегна від сидіння та допомагає запобігти болю в спині:
Стояння залучає м’язи кора, хребта та бічних м’язів тіла - ключові зони, які з віком зміцнюються. Вправи правильно виконувати так:
Сідничний місток активує сплячі м’язи, підтримує стабільність хребта та компенсує наслідки тривалого сидіння:
Вас може зацікавити