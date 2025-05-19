Женщины должны выполнять эти 5 упражнений утром, чтобы оставаться молодыми после 40 лет

Тренер Тронд Нюланд рассказал, что когда человеку исполняется 40 лет, то организм испытывает уменьшение плотности костей, мышечной массы и гибкости. Это имеет волновой эффект на равновесие, осанку и уровень энергии.

Чтобы избежать этого, тренер назвал пять утренних упражнений, которые помогут оставаться молодыми после 40 лет.

Тщательная утренняя физическая активность помогает бороться с любыми физическими проблемами, связанными со старением. Утренняя тренировка помогает улучшить кровообращение, активизировать недостаточно задействованные мышцы и поддерживать смазывание и выравнивание суставов.

Они также являются простым способом борьбы с внутренними барьерами, такими как мотивация или ограничения во времени.

Упражнение "кот-корова" (подвижность позвоночника)

Это упражнение мобилизует весь позвоночник, улучшает осанку и борется со скованностью от сна или сидения.

Встаньте на колени, осторожно выгните позвоночник, приняв позу кошки. Прогните спину и поднимите голову, чтобы принять позу коровы.

Упражнение "кошка-корова" (фото: eatthis.com)

Подъемы пальцев ног и пяток

Поднятие пальцев ног и пяток улучшает кровообращение, укрепляет голени и равновесие. Выполните упражнение так:

встаньте прямо

поднимите пятки от пола, когда поднимаетесь на пальцы ног

перенесите вес обратно на пятки и поднимите пальцы ног

Подъемы ног (фото: eatthis.com)

Растягивание сгибателей бедра

Растяжка сгибателей бедра расслабляет напряженные бедра от сидения и помогает предотвратить боль в спине:

опуститесь в выпад

выдвиньте бедра вперед

удерживайте растяжку в течение 30 секунд с каждой стороны

Разгибание бедер (фото: eatthis.com)

Наклоны стоя

Стояние задействует мышцы кора, позвоночника и боковых мышц тела - ключевые зоны, которые с возрастом укрепляются. Упражнения правильно выполнять так:

стойте прямо

поднимите обе руки над головой

делайте наклоны из стороны в сторону по кругу

Наклоны стоя (фото: eatthis.com)

Ягодичный мостик

Ягодичный мостик активирует спящие мышцы, поддерживает стабильность позвоночника и компенсирует последствия длительного сидения:

лягте на спину, согнув колени и поставив ноги на пол

поднимите бедра к потолку, сжимая при этом ягодичные мышцы

удерживайте мостик в течение 3 секунд

повторяйте в течение 10 раундов

Ягодичный мостик (фото: eatthis.com)