Женщины должны выполнять эти 5 упражнений утром, чтобы оставаться молодыми после 40 лет

После 40 лет женщины начинают замечать изменения в теле и самочувствии, но сохранить молодость и жизненную энергию - вполне реально. Правильно подобранные физические упражнения не только поддерживают фигуру, но и замедляют процессы старения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Тронд Нюланд рассказал, что когда человеку исполняется 40 лет, то организм испытывает уменьшение плотности костей, мышечной массы и гибкости. Это имеет волновой эффект на равновесие, осанку и уровень энергии.
Чтобы избежать этого, тренер назвал пять утренних упражнений, которые помогут оставаться молодыми после 40 лет.
Тщательная утренняя физическая активность помогает бороться с любыми физическими проблемами, связанными со старением. Утренняя тренировка помогает улучшить кровообращение, активизировать недостаточно задействованные мышцы и поддерживать смазывание и выравнивание суставов.
Они также являются простым способом борьбы с внутренними барьерами, такими как мотивация или ограничения во времени.
Это упражнение мобилизует весь позвоночник, улучшает осанку и борется со скованностью от сна или сидения.
Встаньте на колени, осторожно выгните позвоночник, приняв позу кошки. Прогните спину и поднимите голову, чтобы принять позу коровы.
Поднятие пальцев ног и пяток улучшает кровообращение, укрепляет голени и равновесие. Выполните упражнение так:
Растяжка сгибателей бедра расслабляет напряженные бедра от сидения и помогает предотвратить боль в спине:
Стояние задействует мышцы кора, позвоночника и боковых мышц тела - ключевые зоны, которые с возрастом укрепляются. Упражнения правильно выполнять так:
Ягодичный мостик активирует спящие мышцы, поддерживает стабильность позвоночника и компенсирует последствия длительного сидения:
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