Цей тренажер у спортзалі може допомогти скинути понад 9 кілограмів

Надійним союзником у боротьбі з надмірною вагою може стати простий тренажер, який є майже у кожному спортзалі. За допомогою цього простого, але ефективного пристрою можна скинути понад 9 кілограмів, покращити фізичну форму та досягти бажаних результатів без складних дієт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Який тренажер допомагає швидше схуднути

Тренер Алекса Меллардо розповіла, що л юди втрачають понад 9 кілограмів за допомогою методу 10-8-4 та більше на тренажері для кардіотренувань, що імітують підйом по сходах.

Такий тренажер сприяє зміцненню ніг, сідниці та покращує загальну фізичну витривалість.

До того ж він є ефективним для спалювання калорій, нарощування м’язів, зміцнення кісток, покращення рівноваги та зниження навантаження на суглоби.

Ви можете досягти якісного тренування всього за 20-30 хвилин.

Як тренуватись на тренажері

Щоб тренуватись за допомогою методу 10-8-4, спочатку потрібно встановити тренажер на рівень 8 і підійматись протягом 10 хвилин. Виконуйте цю процедуру чотири рази на тиждень після завершення тренування.

Деякі люди бачать результати вже через два тижні.

Після інтенсивного тренування на степпері організм ще деякий час продовжує спалювати калорії для відновлення - це називається надлишковим споживанням кисню після тренування.

До того ж регулярні заняття допомагають прискорити обмін речовин, що сприяє ефективнішому використанню енергії навіть у стані спокою.

Тренажер забезпечує природний рух без сильного навантаження на коліна та хребет, що робить його безпечним навіть для людей із надмірною вагою.