Тренер назвала головну помилку, яку роблять всі у спортзалі

Багато людей роками займаються у спортзалі, але не бачать результату. Все через головну помилку, якої припускаються навіть досвідчені відвідувачі фітнес-клубів - і вона не пов’язана з технікою вправ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today .

Якої помилки уникати

Тренер Стефані Мансур каже, що н езадіяння м’язів преса під час усіх тренувань - це помилка номер один..

І це проблема не лише під час вправ на прес. Незалежно від того, чи ви піднімаєте вагу, присідаєте, виконуєте станову тягу чи випади з ходьбою, то не залучення преса для підтримки попереку та зміцнення м’язів кора - це найбільша помилка.

Задіювання м’язів преса має таке ж велике значення. Ті, хто страждає від болю в попереку, поганої постави або надмірного болю після тренувань, може уникнути деяких із цих проблем, якби правильно залучали поперечний м’яз живота.

Фактично, залучення м’язів кора не тільки допомагає запобігти болю та травмам, але й дозволяє отримати більше від кожної вправи, роблячи її більш ефективним тренуванням.

Під час згинання біцепсів або інших вправ на руки стоячи, замість того, щоб використовувати лише руки для тренування, ви також можете залучити м’язи преса.

Як виправити цю помилку

Правильне завантаження м’язів кора вимагає практики. Мансур пропонує просту візуалізацію, яка допоможе завантажувати м’язи кора з будь-якого положення:

Стоячи - під час випадів, присідань або вправ для верхньої частини тіла уявіть, що хтось стоїть перед вами і б’є у живіт. Тому потрібно напружитись та злегка нахиливши таз для цього

Лежачи - якщо ви лежите на спині та виконуєте вправи для кора, то уявіть, що ви застібаєтеся вузькі штани, щоб по-справжньому залучати найглибший м’яз живота

Неправильна техніка виконання вправ може призвести до травм та знижує ефективність тренування. Варто починати з правильної постановки тіла, навіть з легкими вагами.

Без достатнього відновлення організм виснажується, тому варто після кожного тренування давати організму відпочинок.

Потрібно поступово збільшувати вагу, кількість повторень або інтенсивність. Все тому, що організм адаптується, і прогрес зупиняється.