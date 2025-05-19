Жінки мають виконувати ці 5 вправ вранці, щоб залишатися молодими після 40 років

Після 40 років жінки починають помічати зміни у тілі та самопочутті, але зберегти молодість і життєву енергію - цілком реально. Правильно підібрані фізичні вправи не лише підтримують фігуру, а й уповільнюють процеси старіння.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Тренер Тронд Нюланд розповів, що коли людині виповнюється 40 років, то організм зазнає зменшення щільності кісток, м’язової маси та гнучкості. Це має хвильовий ефект на рівновагу, поставу та рівень енергії.

Щоб уникнути цього, тренер назвав п’ять ранкових вправ, які допоможуть залишатися молодими після 40 років.

Ретельна ранкова фізична активність допомагає боротися з будь-якими фізичними проблемами, пов'язаними зі старінням. Ранкове тренування допомагає покращити кровообіг, активізувати недостатньо залучені м’язи та підтримувати змащування та вирівнювання суглобів.

Вони також є простим способом боротьби з внутрішніми бар’єрами, такими як мотивація чи обмеження в часі.

Вправа "кішка-корова" (рухливість хребта)

Ця вправа мобілізує весь хребет, покращує поставу та бореться зі скутістю від сну чи сидіння.

Встаньте на коліна, о бережно вигніть хребет, прийнявши позу кішки. Прогніть спину та підніміть голову, щоб прийняти позу корови.

Вправа "кішка-корова" (фото: eatthis.com)

Підйоми пальців ніг та п'ят

Підняття пальців ніг та п'ят покращує кровообіг, зміцнює гомілки та рівновагу. Виконайте вправу так:

станьте прямо

підніміть п'яти від підлоги, коли піднімаєтеся на пальці ніг

перенесіть вагу назад на п'яти та підніміть пальці ніг

Підйоми ніг (фото: eatthis.com)

Розтягування згиначів стегна

Розтяжка згиначів стегна розслабляє напружені стегна від сидіння та допомагає запобігти болю в спині:

опустіться у випад

висуньте стегна вперед

утримуйте розтяжку протягом 30 секунд з кожного боку

Розгинання стегон (фото: eatthis.com)

Нахили стоячи

Стояння залучає м’язи кора, хребта та бічних м’язів тіла - ключові зони, які з віком зміцнюються. Вправи правильно виконувати так:

стійте прямо

підніміть обидві руки над головою

робіть нахили з боку в бік по колу

Нахили стоячи (фото: eatthis.com)

Сідничний місток

Сідничний місток активує сплячі м’язи, підтримує стабільність хребта та компенсує наслідки тривалого сидіння:

ляжте на спину, зігнувши коліна та поставивши ноги на підлогу

підніміть стегна до стелі, стискаючи при цьому сідничні м'язи

утримуйте місток протягом 3 секунд

повторюйте протягом 10 раундів