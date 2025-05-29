"Жінка України 2025": хто отримав Національну премію та кому присвятила нагороду Марина Круть
28 травня в Києві відбулася п’ята урочиста церемонія нагородження лауреаток Національної премії "Жінка України 2025", яка традиційно відзначає жінок, що змінюють країну та надихають своїм прикладом. Цьогоріч подія проходила в стінах Національного музею історії України у Другій світовій війні та зібрала майже 500 гостей.
Хто отримав премію та чим запам'яталася церемонія, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на реліз від прес-служби.
Цьогоріч переможниць визначали у 15 основних номінаціях, а також у спеціальній категорії. Лауреатками стали жінки, які отримали найвищі оцінки за результатами відкритого громадського голосування та голосування Експертної ради.
Ведучими вечора стали Анастасія Цимбалару та Нікіта Добринін, а музично наповнили вечір гурт KAZKA, El Кравчук, Євген Хмара, Муаяд та чоловічий квінтет IL Men.
Перша номінація була в категорії "Розвиток громадянського суспільства", а наступна - "Шоубізнес". Нагороджувала в цій категорії Джамала. Лауреаткою стала Марина Круть, яка розчулила зал своєю промовою і зал аплодував стоячи.
"Я ніколи нічого не вигравала, насправді це щось вперше в моєму житті. Я сьогодні йшла сюди і казала, ну то ясно, що…. Джа знає, що конкурси, то не моє. Але сьогодні щось вперше прийшло в моє життя. Моя занижена самооцінка ніколи не зможе це усвідомити, що на своїй землі немає пророка. Але я б хотіла цю статуетку присвяти своїй подрузі Ірині Цибух, по якій буде річниця. І це найменше, що я можу для неї зробити сьогодні", - сказала артистка.
"Дякую вам, що несете пам’ять про тих, кого з нами немає. Наша
відповідальність, нас живих, аби ця пам’ять продовжувалася далі. В нас відповідальність перед мертвими. Так говорила колись Іра, Іра, яка говорила про пам'ять і яка стала пам’яттю. Завтра рік подій. Я зрозуміла, що час не лікує. Лікує дія. То ж, давайте діяти. Кожен як може своїми талантами, своїми внесками та вчинками", - додала вона.
Всі лауреатки премії "Жінка України 2025":
- Стартапи та інновації: Ніна Левчук, інноваторка, інвесторка, співзасновниця Impact Force, керівниця EMEA кластеру відділу продажів в Google, радниця з кібербезпеки та інновацій.
- Наука: Світлана Краковська, завідувачка лабораторії прикладної кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНСт України та НАН України.
- Здоров’я та медицина: Леся Вовк, керівниця Львівського фахового медичного коледжу післядипломної освіти.
- Військова медицина: Аліна Михайлова, офіцерка ЗСУ, парамедикиня, депутатка Київради, очолює медичну службу "Ульф" у батальйоні "Вовки Да Вінчі".
- Бізнес-менеджмент: Олена Плахова, Директорка з репутації та маркетингу групи компаній NOVA (Нова пошта).
- Бізнес-підприємництво: Ольга Гавура, керуюча партнерка проєктно-будівельної компанії "Севен Сі Ай".
- Соціальний внесок: Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center.
- Освіта-вища: Тетяна Кагановська, ректорка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
- Освіта-післядипломна: Гелена Саврук, керівна партнерка "Могилянської стратегічної агенції", заступниця декана Києво-Могилянської бізнес-школи.
- Освіта-шкільна: Оксана Якимів, заслужена працівниця освіти України, директорка Вигодської спеціальної школи, доцентка, експертка з інклюзивної освіти.
- Культура: Мар’яна Савка, українська письменниця, поетка, музикантка, засновниця і головна редакторка "Видавництва Старого Лева".
- Шоу-бізнес: Krutь (Марина Круть), українська співачка, поетеса, композиторка і бандуристка.
- ЗМІ та Інфлюенсерки: Ярослава Гресь, громадська діячка, співзасновниця комунікаційної агенції Gres Todorchuk та громадської організації Ukraine WOW.
- Спорт: Катерина Садурська. Багаторазова чемпіонка світу з фрідайвінгу, рекордсменка світу та Європи з синхронного плавання, учасниця Олімпійських ігор 2016 у Ріо.
- Захист держави: Андріана Арехта, Старша сержантка ЗСУ, операторка озброєння спецпідрозділу, лідерка Жіночого ветеранського руху VETERANKA.
- Розвиток громадянського суспільства: Олександра Матвійчук, правозахисниця, голова Центру громадянських свобод - першої української організації, відзначеної Нобелівською премією миру.
- Спеціальна номінація "Виклик року" - Анна Мурликіна. Багаторічна головна редакторка маріупольського сайту “0629.com.ua”, членкиня комісії з журналістської етики, координатор проєкту Relocated Media Cluster.
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