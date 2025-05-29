"Жінка України 2025": кто получил Национальную премию и кому посвятила награду Марина Круть
28 мая в Киеве состоялась пятая торжественная церемония награждения лауреаток Национальной премии "Жінка України 2025", которая традиционно отмечает женщин, меняющих страну и вдохновляющих своим примером. В этом году событие проходило в стенах Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и собрало почти 500 гостей.
Кто получил премию и чем запомнилась церемония, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на релиз от пресс-службы.
В этом году победительниц определяли в 15 основных номинациях, а также в специальной категории. Лауреатками стали женщины, которые получили самые высокие оценки по результатам открытого общественного голосования и голосования Экспертного совета.
Ведущими вечера стали Анастасия Цимбалару и Никита Добрынин, а музыкально наполнили вечер группа KAZKA, El Кравчук, Евгений Хмара, Муаяд и мужской квинтет IL Men.
Первая номинация была в категории "Развитие гражданского общества", а следующая - "Шоубизнес". Награждала в этой категории Джамала. Лауреаткой стала Марина Круть, которая растрогала зал своей речью и зал аплодировал стоя.
"Я никогда ничего не выигрывала, на самом деле это что-то впервые в моей жизни. Я сегодня шла сюда и говорила, ну то ясно, что.... Джа знает, что конкурсы, это не мое. Но сегодня что-то впервые пришло в мою жизнь. Моя заниженная самооценка никогда не сможет это осознать, что на своей земле нет пророка. Но я бы хотела эту статуэтку посвятить своей подруге Ирине Цыбух, по которой будет годовщина. И это самое малое, что я могу для нее сделать сегодня", - сказала артистка.
"Спасибо вам, что несете память о тех, кого с нами нет. Наша
ответственность, нас живых, чтобы эта память продолжалась дальше. У нас ответственность перед мертвыми. Так говорила когда-то Ира, Ира, которая говорила о памяти и которая стала памятью. Завтра год событий. Я поняла, что время не лечит. Лечит действие. Так давайте действовать. Каждый как может своими талантами, своими вкладами и поступками", - добавила она.
Все лауреатки премии "Жінка України 2025":
- Стартапы и инновации: Нина Левчук, инноватор, инвестор, соучредитель Impact Force, руководитель EMEA кластера отдела продаж в Google, советник по кибербезопасности и инновациям.
- Наука: Светлана Краковская, заведующая лабораторией прикладной климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧСт Украины и НАН Украины.
- Здоровье и медицина: Леся Вовк, руководитель Львовского профессионального медицинского колледжа последипломного образования.
- Военная медицина: Алина Михайлова, офицер ВСУ, парамедик, депутат Киевсовета, возглавляет медицинскую службу "Ульф" в батальоне "Волки Да Винчи".
- Бизнес-менеджмент: Елена Плахова, Директор по репутации и маркетингу группы компаний NOVA (Новая почта).
- Бизнес-предпринимательство: Ольга Гавура, управляющий партнер проектно-строительной компании "Севен Си Ай".
- Социальный вклад: Ольга Руднева, CEO Superhumans Center.
- Образование-высшее: Татьяна Кагановская, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
- Образование-последипломное: Гелена Саврук, управляющий партнер "Могилянского стратегического агентства", заместитель декана Киево-Могилянской бизнес-школы.
- Образование-школьное: Оксана Якимив, заслуженный работник образования Украины, директор Выгодской специальной школы, доцент, эксперт по инклюзивному образованию.
- Культура: Марьяна Савка, украинская писательница, поэтесса, музыкант, основательница и главный редактор "Видавництва Старого Лева".
- Шоу-бизнес: Krutь (Марина Круть), украинская певица, поэтесса, композитор и бандуристка.
- СМИ и инфлюенсерки: Ярослава Гресь, общественный деятель, соучредитель коммуникационного агентства Gres Todorchuk и общественной организации Ukraine WOW.
- Спорт: Екатерина Садурская. Многократная чемпионка мира по фридайвингу, рекордсменка мира и Европы по синхронному плаванию, участница Олимпийских игр 2016 в Рио.
- Защита государства: Андриана Арехта, Старший сержант ВСУ, оператор вооружения спецподразделения, лидер Женского ветеранского движения VETERANKA.
- Развитие гражданского общества: Александра Матвийчук, правозащитница, председатель Центра гражданских свобод - первой украинской организации, отмеченной Нобелевской премией мира.
- Специальная номинация "Вызов года" - Анна Мурлыкина. Многолетняя главный редактор мариупольского сайта "0629.com.ua", член комиссии по журналистской этике, координатор проекта Relocated Media Cluster.
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