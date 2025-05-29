"Жінка України 2025": кто получил Национальную премию и кому посвятила награду Марина Круть

28 мая в Киеве состоялась пятая торжественная церемония награждения лауреаток Национальной премии "Жінка України 2025", которая традиционно отмечает женщин, меняющих страну и вдохновляющих своим примером. В этом году событие проходило в стенах Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и собрало почти 500 гостей.

Кто получил премию и чем запомнилась церемония, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на релиз от пресс-службы.

В этом году победительниц определяли в 15 основных номинациях, а также в специальной категории. Лауреатками стали женщины, которые получили самые высокие оценки по результатам открытого общественного голосования и голосования Экспертного совета.

Ведущими вечера стали Анастасия Цимбалару и Никита Добрынин, а музыкально наполнили вечер группа KAZKA, El Кравчук, Евгений Хмара, Муаяд и мужской квинтет IL Men.

Первая номинация была в категории "Развитие гражданского общества", а следующая - "Шоубизнес". Награждала в этой категории Джамала. Лауреаткой стала Марина Круть, которая растрогала зал своей речью и зал аплодировал стоя.

"Я никогда ничего не выигрывала, на самом деле это что-то впервые в моей жизни. Я сегодня шла сюда и говорила, ну то ясно, что.... Джа знает, что конкурсы, это не мое. Но сегодня что-то впервые пришло в мою жизнь. Моя заниженная самооценка никогда не сможет это осознать, что на своей земле нет пророка. Но я бы хотела эту статуэтку посвятить своей подруге Ирине Цыбух, по которой будет годовщина. И это самое малое, что я могу для нее сделать сегодня", - сказала артистка.

"Спасибо вам, что несете память о тех, кого с нами нет. Наша

ответственность, нас живых, чтобы эта память продолжалась дальше. У нас ответственность перед мертвыми. Так говорила когда-то Ира, Ира, которая говорила о памяти и которая стала памятью. Завтра год событий. Я поняла, что время не лечит. Лечит действие. Так давайте действовать. Каждый как может своими талантами, своими вкладами и поступками", - добавила она.

Все лауреатки премии "Жінка України 2025":