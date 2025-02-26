Зеленський присвоїв парамедикині Ірині Цибух звання Героя України посмертно
Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно парамедикині Ірині Цибух. Вона загинула під час ротації на Харківському напрямку 29 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України.
Керівниці екіпажу добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірині Цибух присвоїли звання Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.
Про Ірину Цибух
Ірина Цибух народилась 1 червня 1998 року у Львові. Закінчила Національний університет "Львівська політехніка".
У 2017 році приєдналась до команди "Суспільного", де працювала з філіями, готувала міжрегіональні спецефіри, втілювала грантові проєкти, знімала документальні фільми, була медіатренеркою.
Повномасштабне вторгнення РФ застало Ірину на сході України. 24 лютого мав відбутися захід за її участі в Сіверськодонецьку. Замість цього вона повернулася до лав добровольчого батальйону "Госпітальєри", де відбула кілька ротацій на передовій з 2014 року.
У складі батальйону вона забезпечувала евакуацію поранених бійців із найгарячіших місць і надавала домедичну допомогу.
Нагадаємо, що Ірина загинула 29 травня під час ротації на Харківщині. В червні вона посмертно нагороджена орденом "За мужність" ІІІ ступеня.