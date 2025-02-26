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Зеленський присвоїв парамедикині Ірині Цибух звання Героя України посмертно

Україна, Середа 26 лютого 2025 20:55
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Зеленський присвоїв парамедикині Ірині Цибух звання Героя України посмертно Фото: Ірина Цибух отримала звання Героя України посмертно (Facebook Госпітальєри)
Автор: Катерина Черніговець

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно парамедикині Ірині Цибух. Вона загинула під час ротації на Харківському напрямку 29 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України.

Керівниці екіпажу добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірині Цибух присвоїли звання Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Про Ірину Цибух

Ірина Цибух народилась 1 червня 1998 року у Львові. Закінчила Національний університет "Львівська політехніка".

У 2017 році приєдналась до команди "Суспільного", де працювала з філіями, готувала міжрегіональні спецефіри, втілювала грантові проєкти, знімала документальні фільми, була медіатренеркою.

Повномасштабне вторгнення РФ застало Ірину на сході України. 24 лютого мав відбутися захід за її участі в Сіверськодонецьку. Замість цього вона повернулася до лав добровольчого батальйону "Госпітальєри", де відбула кілька ротацій на передовій з 2014 року.

У складі батальйону вона забезпечувала евакуацію поранених бійців із найгарячіших місць і надавала домедичну допомогу.

Нагадаємо, що Ірина загинула 29 травня під час ротації на Харківщині. В червні вона посмертно нагороджена орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

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