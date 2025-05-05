Ветеранка ЗСУ Руся Данілкіна здивувала відвертим зізнанням про особисте життя: "Не бачу в цьому сенсу"

Руслана Данілкіна, більш відома як Незламна Руся, поділилася своїми роздумами про стосунки та кохання під час повномасштабної війни, а також розсекретила, чи є у неї друга половинка.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю Аліні Доротюк в YouTube.

На запитання журналістки, чи є в її житті кохана людина, Данилкіна відповіла, що ні.

"У мене був колись хлопець. Коли я отримала поранення, я була у стосунках. Я розірвала ці стосунки. Відповідно після я не вступала у стосунки. На жаль, ні", - зазначила вона.

Причиною розпаду, за словами ветеранки, стали ревнощі коханого.

"Він був ревнивим. Може, можна сказати, частково і невпевненою в собі людиною. Тому що не ревнують просто так. Було кілька таких сварок, що я зрозуміла, що мені вистачає сліз і без цих сварок. Що я і так щоночі плачу", - зізналася Данілкіна.

"І я вибрала себе. Я подумала, краще я все своє життя буду одна", - зазначила 21-річна дівчина.

Крім того, вона відверто зізналася, що зараз не бачить сенсу в нових романах і забороняє собі закохуватися.



Руся Данілкіна та Аліна Доротюк (фото: instagram.com/rusya_danilkina)

"Я така людина, що я сильно присвячую себе чомусь або комусь. Я, напевно, сильно закохуюся. І, напевно, зараз я не можу дозволити собі це зробити. Я не бачу в цьому сенсу. Я не хочу цього. Напевно, я, може, і забороняю собі це робити", - зазначила Незламна Руся.

Дівчина підкреслила, що зараз у неї немає часу на особисте життя.

"Плюс мій стиль життя на цей час досить активний. А наші сучасні чоловіки, я прошу вибачення. Або це військовий, який буде в окопі себе "накручувати". Або це цивільний, який буде мені "робити мізки", бо йому не буде чим займатися. Десь щось там плаває третє, але і вникати в це в мене немає часу", - чесно відповіла вона.

Також вона підкреслила, що вона не хоче виправдовуватися перед другою половинкою за те, що вона постійно зайнята або сидить у телефоні. Проте Данілкіна сказала, що чоловіків у її житті багато.

"Другий поверх реабілітації бачила? І кожен каже: "Ходімо на каву!" І ти йдеш на каву, і ви говорите про війнушку, вбивства, про все, що тільки може бути в цьому житті", - зазначила ветеранка.

Хто така Руся Данілкіна

Руслана Данилкіна, відома як Незламна Руся, - українська ветеранка, що стала символом стійкості та сили духу. У 18 років вона добровільно вступила до лав ЗСУ, де служила оператором зв'язку на Херсонському напрямку. Під час виконання бойового завдання автомобіль потрапив під артилерійський обстріл, унаслідок чого вона зазнала важких травм і втратила ногу.

З 2023 року дівчина працює в центрі Superhumans у Львові, займається реабілітацією українців, які втратили кінцівки внаслідок війни, а також веде власний блог про життя з протезом.

Крім того, Руслана стала обличчям колекції українського бренду Gasanova, який символізує силу та відродження України. Вона також підкорила океан, навчившись серфінгу в Австралії, що стало ще одним доказом її незламного духу.



Руся Данілкіна (фото: instagram.com/rusya_danilkina)