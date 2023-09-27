ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жінка під Києвом за 10 хвилин упіймала три величезні риби та показала фото "трофеїв"

Київська область, Середа 27 вересня 2023 08:40
UA EN RU
Жінка під Києвом за 10 хвилин упіймала три величезні риби та показала фото "трофеїв" Фото: Тетяна Дерев'янко упіймала трьох жерехів (facebook.com/tatyana.derevyanko.9)
Автор: Людмила Жукова

Жінці на Київщині вдалося зловити у водоймі трьох величезних жерехів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Тетяни Дерев'янко у Facebook.

Неймовірний улов Тетяни Дерев'янко

За словами українки, такого улову вона чекала три роки.

"3 роки я на них чекала! Навіть у прилові вони потрапляли всім, крім мене, звичайно, тому що якщо чогось дуже хочеш, то воно відразу ніколи не прийде. І ось за 10 хвилин у мене аж 3 рибини, ще й які!" - написала вона і показала знімки "трофеїв".

Жінка під Києвом за 10 хвилин упіймала три величезні риби та показала фото &quot;трофеїв&quot;Жінка під Києвом за 10 хвилин упіймала три величезні риби та показала фото &quot;трофеїв&quot;Жінка під Києвом за 10 хвилин упіймала три величезні риби та показала фото &quot;трофеїв&quot;Українка зловила трьох величезних жерехів (фото: facebook.com/tatyana.derevyanko.9)

Зазначимо, що жерех - це прісноводна риба сімейства коропових з червоними нижніми плавцями.

У коментарях українці захопилися уловом Тетяни, а вона зазначила, що риба лежить у холодильнику та чекає на копчення.

  • Ой же гарні в Україні жерехи.
  • Найсмачніший балик із жериха.
  • Після війни готовий все бросити і працевлаштуватися до вас гребти на весла, або надувати човен) Ще можу комах з мурахами відганяти).
  • Дуже гарно! Я хотів би порибалити з тобою в майбутньому!

Раніше ми писали, що українка похизувалась уловом, але всі забили на сполох.

До речі, раніше ми писали про те, що на Миколаївщині рибалка впіймав гігантську рибу вагою понад 20 кг.

Читайте РБК-Україна в Google News
риба рибалка