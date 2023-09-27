Жінка під Києвом за 10 хвилин упіймала три величезні риби та показала фото "трофеїв"
Жінці на Київщині вдалося зловити у водоймі трьох величезних жерехів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Тетяни Дерев'янко у Facebook.
Неймовірний улов Тетяни Дерев'янко
За словами українки, такого улову вона чекала три роки.
"3 роки я на них чекала! Навіть у прилові вони потрапляли всім, крім мене, звичайно, тому що якщо чогось дуже хочеш, то воно відразу ніколи не прийде. І ось за 10 хвилин у мене аж 3 рибини, ще й які!" - написала вона і показала знімки "трофеїв".
Українка зловила трьох величезних жерехів (фото: facebook.com/tatyana.derevyanko.9)
Зазначимо, що жерех - це прісноводна риба сімейства коропових з червоними нижніми плавцями.
У коментарях українці захопилися уловом Тетяни, а вона зазначила, що риба лежить у холодильнику та чекає на копчення.
- Ой же гарні в Україні жерехи.
- Найсмачніший балик із жериха.
- Після війни готовий все бросити і працевлаштуватися до вас гребти на весла, або надувати човен) Ще можу комах з мурахами відганяти).
- Дуже гарно! Я хотів би порибалити з тобою в майбутньому!
Раніше ми писали, що українка похизувалась уловом, але всі забили на сполох.
До речі, раніше ми писали про те, що на Миколаївщині рибалка впіймав гігантську рибу вагою понад 20 кг.