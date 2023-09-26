Українка похвалилася уловом, але всі забили на сполох: "Закопайте щуку негайно!"

Українка Катрін витягла з річки Псел велику щуку. Але у неї виникли сумніви щодо придатності цієї рибини до споживання, бо на її тілі були язви. Вона запитала у досвідчених рибалок, що це за язви та чи можна цю рибу вживати у їжу.

Яку відповідь жінка отримала від експертів та що було не так з щукою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook-спільноту " Любителі риболовлі ".

Який вигляд мала щука

За словами жінки доволі велику щуку вона витягла з річки Псел. На тілі рибини Катрін побачила великі язви.

"Підкажіть, що з нею? Як допомогти такій рибі, коли вона вже спіймалася? Не вперше бачу отакі язви, але щоб так багато і такі великі - вперше. Це їй вже гаплик чи отак і живуть?" - написала жінка у спільноті та розмістила фото щуки.

Чума щуки виглядає отак (фото: facebook.com/Любителі риболовлі)

Що порадили рибалки

Спочатку жінці порадили відпустити рибину назад у воду, але згодом досвідчені рибалки пояснили, що з щукою дійсно не все гаразд і вона дуже небезпечна, бо заражена небезпечним захворюванням - щучою чумою.

Відпускати категорично не можна! Вона заражатиме інших! Тільки закопати.

Викиньте на берег. Це заразно.

Щуча чума здається. Для людини безпечна, але я б не їв. Закопайте щуку подалі від водойми.

Відпускати не можна, вона буде далі заражати інших своїх родичей, тільки на березі закопати.

Можливо це укус видри.

Можливо під гвинт моторки попала.

Цій болячці 100 років, і відношення до забруднення чи свинячого лайна вона не має, це язви. І вони, на жаль, дуже поширене явище.

Це чума щуки. Відпускати не можна. Для людини безпечна.

Ще одна щука з хворобою (фото: facebook.com/Любителі риболовлі)

Чи існує чума щуки

Як вказано на сайті Харківського рибоохоронного патруля, чума щуки дійсно існує. Це інфекційне захворювання щук відзначається в деяких природних водоймах і водосховищах різних кліматичних зон.

Етіологія хвороби досі не з'ясована. В. Шеперклаус вважає збудником чуми щук бактерію Aeromonas forma pellis, схожу на збудника краснухи коропа.

Частіше цю хворобу реєструють ранньою весною у виробників щуки в преднерестовий й нерестовий період. Окремі хворі риби зустрічаються влітку та взимку.

Виникає хвороба спорадично і характеризується швидкою течією. Спалаху хвороби сприяє ослаблення риби, травматизація, а також різке зниження температури води.

Джерелом інфекції є хворі риби та загибель може досягати 40%. Шляхи зараження та поширення хвороби не вивчені. Основні ознаки: на поверхні тіла риби з'являються сухі виразки, що нагадають потертості різних розмірів, форми та глибини. В окремих випадках виразки настільки глибокі, що видно внутрішні органи. Дуже рідко спостерігаються гнійні виразки.

Хворих та загиблих риб слід виловлювати та утилізувати. У природних водоймах заходи боротьби не розроблені. А в господарствах з профілактичною та лікувальною метою можуть застосовувати уколи антибіотиків.