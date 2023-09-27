Женщина под Киевом за 10 минут поймала три огромные рыбы и показала фото "трофеев"

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Татьяны Деревянко в Facebook.

Невероятный улов Татьяны Деревянко

По словам украинки, такого улова она ждала три года.

"3 года я их ждала! Даже в прилове они попадали всем, кроме меня, конечно, потому что если чего очень хочешь, то оно сразу никогда не придет. И вот за 10 минут у меня аж 3 рыбины, еще и какие!" - написала она и показала снимки "трофеев".

Украинка поймала трех огромных жерехов (фото: facebook.com/tatyana.derevyanko.9)

Отметим, что жерех - это пресноводная рыба семейства карповых с красноватыми нижними плавниками.

В комментариях украинцы восхитились уловом Татьяны, а она отметила, что рыба лежит в холодильнике и ждет копчения.