Коли і де дивитися фінал Євробачення 2024: учасники та як голосувати
Другий півфінал Євробачення 2024 закінчився 9 травня у Швеції. За результатами конкурсу визначилися ще 10 учасників, які увійшли у фінал.
Де дивитися фінал Євробачення, хто в ньому буде, та як голосувати - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Коли дивитися фінал Євробачення та де
Гранд-фінал Євробачення 2024 пройде у шведському Мальме 11 травня.
Представниці від України alyona alyona & Jerry Heil вийдуть на сцену з піснею "Teresa & Maria" під номером 2.
На цих платформах транслюватиметься гранд-фінал Євробачення 2024 наживо:
- телеканалі Суспільне Культура;
- на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення;
- на Facebook-сторінках Євробачення Україна, Суспільне Мовлення, Суспільне Культура, Перший і Радіо Промінь;
- на Радіо Промінь.
Хто візьме участь у фіналі Євробачення
Нагадаємо, що в фіналі будуть змагатися учасники від 26 країн.
Переможці першого півфіналу:
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Mariа
- Сербія: TEYA DORA - RAMONDA
- Португалія: iolanda - Grito
- Словенія: Raiven - Veronika
- Литва: Silvester Belt - Luktelk
- Фінляндія: Windows95man - No Rules!
- Кіпр: Silia Kapsis - Liar
- Хорватія: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim
- Ірландія: Bambie Thug - Doomsday Blue
- Люксембург: TALI - Fighter
Переможці другого півфіналу:
- Латвія: Dons - Hollow
- Австрія: Kaleen - We Will Rave
- Нідерланди: Joost Klein - Europapa
- Норвегія: Gåte - Ulveham
- Ізраїль: Eden Golan - Hurricane
- Греція: Marina Satti - ZARI
- Естонія: 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
- Швейцарія: Nemo - The Code
- Грузія: Nutsa Buzaladze - Firefighter
- Вірменія: LADANIVA - Jako
Окрім того, у фінал "автоматом" потрапляють країни "Великої п’ятірки" держав-засновниць Європейської мовної спілки та країна-організаторка (Швеція), що перемогла на конкурсі попереднього року:
- Велика Британія: Olly Alexander — Dizzy
- Німеччина: ISAAK - Always On The Run
- Іспанія: Nebulossa - ZORRA
- Італія: Angelina Mango - La noia
- Франція: Slimane - Mon Amour
- Швеція: Marcus & Martinus - Unforgettable
Як голосувати
Процес голосування за учасників гранд-фіналу пісенного конкурсу зазнав суттєвих змін. Тепер на віддачу голосу відведено значно більше часу, оскільки глядацьке голосування розпочинається одразу після виступу першого учасника на сцені.
Щоб проголосувати за свого фаворита, можна скористатися застосунком Eurovision Song Contest або відправити SMS на номер 7576 з порядковим номером виступу обраного учасника.
Глядачі з країн, які не беруть участі у конкурсі, матимуть змогу віддати бал за фаворита у рамках блоку "Решта світу" майже за 24 години до фіналу. Онлайн-голосування розпочнеться на сайті www.esc.vote одразу після завершення другої генеральної репетиції в переддень фіналу.
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