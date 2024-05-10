Україна вже не третя: букмекери різко оновили прогнози щодо переможця Євробачення
Після другого напівфіналу Євробачення, який відгримів у ніч на 10 травня, букмекери різко оновили свої прогнози. І в трійку потенційних лідерів раптово вирвалася країна, якій до цього пророкували лише восьме місце.
Як змінилися прогнози букмекерів та яке місце тепер може отримати Україна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovision World.
Хто може перемогти на Євробаченні
Так, перше місце все ще пророкують Хорватії - артисту Baby Lasagna з його запальною піснею "Rim Tim Tagi Dim". Він виступав у першому напівфіналі, але його шанси на перемогу не зменшилися.
І якщо раніше друге місце, за прогнозами букмекерів, міг отримати представник Швейцарії - артист Nemo з піснею "The Code", то тепер його різко посунув Ізраїль. Співачка Еден Ґолан виконала у другому напівфіналі свій трек "Hurricane" і різко піднялася з восьмої сходинки аж на другу.
Прогнози букмекерів швидко змінюються. Але поки що можна спостерігати за тим, що Україна більше не третя у рейтингу потенційних переможців. Тепер шанси на успіх розподілилися так:
- 1 місце - Хорватія
- 2 місце - Ізраїль
- 3 місце - Швейцарія
- 4 місце - Ірландія
- 5 місце - Україна.
Прогноз букмекерів (скріншот)
Другий напівфінал Євробачення - як проходила подія
Нагадаємо, у ніч з 9 на 10 травня виступила друга група країн-учасників Євробачення. Зокрема, на сцену вийшли представники Швейцарії, Ізраїля, Чехії та інші.
У фінал потрапили такі країни:
- Греція
- Швейцарія
- Австрія
- Вірменія
- Латвія
- Грузія
- Естонія
- Ізраїль
- Норвегія
- Нідерланди.
Усі вони, а також переможці першого напівфіналу (серед яких Україна), та представники країни "Великої п'ятірки" братимуть участь у фіналі. Він відбудеться вже 11 травня, початок заплановано на 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, раніше Jerry Heil та alyona alyona чесно сказали, що думають про Євробачення.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Jerry Heil отримала травму під час виступу.