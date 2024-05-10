Україна вже не третя: букмекери різко оновили прогнози щодо переможця Євробачення

Після другого напівфіналу Євробачення , який відгримів у ніч на 10 травня, букмекери різко оновили свої прогнози. І в трійку потенційних лідерів раптово вирвалася країна, якій до цього пророкували лише восьме місце.

Як змінилися прогнози букмекерів та яке місце тепер може отримати Україна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovision World .

Хто може перемогти на Євробаченні

Так, перше місце все ще пророкують Хорватії - артисту Baby Lasagna з його запальною піснею "Rim Tim Tagi Dim". Він виступав у першому напівфіналі, але його шанси на перемогу не зменшилися.

І якщо раніше друге місце, за прогнозами букмекерів, міг отримати представник Швейцарії - артист Nemo з піснею "The Code", то тепер його різко посунув Ізраїль. Співачка Еден Ґолан виконала у другому напівфіналі свій трек "Hurricane" і різко піднялася з восьмої сходинки аж на другу.

Прогнози букмекерів швидко змінюються. Але поки що можна спостерігати за тим, що Україна більше не третя у рейтингу потенційних переможців. Тепер шанси на успіх розподілилися так:

1 місце - Хорватія

2 місце - Ізраїль

3 місце - Швейцарія

4 місце - Ірландія

5 місце - Україна.

Прогноз букмекерів (скріншот)

Другий напівфінал Євробачення - як проходила подія

Нагадаємо, у ніч з 9 на 10 травня виступила друга група країн-учасників Євробачення. Зокрема, на сцену вийшли представники Швейцарії, Ізраїля, Чехії та інші.

У фінал потрапили такі країни:

Греція

Швейцарія

Австрія

Вірменія

Латвія

Грузія

Естонія

Ізраїль

Норвегія

Нідерланди.

Усі вони, а також переможці першого напівфіналу (серед яких Україна), та представники країни "Великої п'ятірки" братимуть участь у фіналі. Він відбудеться вже 11 травня, початок заплановано на 22:00 за київським часом.