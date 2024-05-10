Жила в РФ и имеет украинские корни: что известно о представительнице Израиля на Евровидении 2024

В этом году Израиль на Евровидении 2024 представляет певица, которая жила в Москве и выступала в оккупированном Крыму - Эден Голан. Сейчас букмекеры пророчат исполнительнице, чье участие в шоу было под угрозой дисквалификации, второе место в гранд-финале.

Что еще известно о самой скандальной участнице музыкального конкурса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Биография Эден Голан

По данным открытых источников, Голан родилась в 2003 году в Кфар-Саве, Израиле, но ее детство прошло в Москве, куда ее семья переехала из-за работы отца - еврея-латыша.

Мать певицы, Ольга, имеет украинские корни. В стране-агрессоре девушка прожила 13 лет, пока не вернулась на родину в 2022-м.

На ее странице в соцсетях сохранилось одно фото из Москвы, сделанное два года назад.

Объясняя решение вернуться, Эден вспоминала войну в Украине. Семья рассматривала переезд в Израиль еще до этого, но после 24 февраля 2022 года окончательное решение было принято.

Дедушка артистки, Юрий, когда-то закончил журналистский факультет МГУ и работал в газете "Советская молодежь".

Эден с дедушкой (фото: instagram.com/golaneden)

Судя по его странице в Facebook, он открыто выражает проукраинскую позицию.

Там размещен украинский флаг, а также присутствует высмеивание псевдореферендумов, "импортозамещения" и Путина, а также теплые слова об успехах внучки.

Возвращаясь к периоду жизни певицы в России, стоит отметить, что ее восприятие этого времени было двояким.

Несмотря на то, что Эден приобрела значительную популярность в России благодаря участию в шоу "Голос" и национальном отборе для детского Евровидения, россияне так и не признали ее "своей".

Эден Голен (фото: instagram.com/golaneden)

В одном из своих интервью она признавалась, что часто испытывала дискомфорт из-за проявлений антисемитизма. Например, ее российские друзья отказывались называть ее Эден и предпочитали называть "Наташей".

Кроме того, в 2016 году певица выступала на конкурсе "Новая волна" в аннексированном Крыму в дуэте с российской певицей Нюшей.

Участие Эден Голан на Евровидении 2024

Сначала певица должна была ехать в Швецию с композицией "October Rain", но Оргкомитет конкурса увидел в ней политический подтекст и едва не дисквалифицировал страну.

Впоследствии исполнительница внесла изменения в текст трека, чтобы он соответствовал правилам Европейского вещательного союза. Интересно, что это удалось сделать только с третьей попытки.

Когда девушка приехала в Мальме для участия в конкурсе, всей делегации Израиля назначили охрану.

Эден Голен (фото: instagram.com/golaneden)

Во время генеральной репетиции артистку освистали, а перед началом первого полуфинала возле Арены собрались пропалестинские протестующие с Гретой Тунберг во главе.

Однако все эти обстоятельства не помешали 20-летней исполнительнице произвести впечатление своим выступлением и даже вызвать аплодисменты после окончания номера.

На сцене она предстала в светлом наряде с асимметричными вырезами по всей длине и продемонстрировала сценическое шоу вместе со своими танцорами.

Согласно прогнозам букмекеров, у представительницы Израиля есть шансы занять восьмое место на гранд-финале Евровидения, который состоится 11 мая.