Епатажний Nemo, якому "дихає в спину" Україна, "розірвав" сцену Євробачення

В Мальме відгримів другий фінал Євробачення 2024. І цього дня глядачі змогли побачити, як виступив співак Nemo зі Швейцарії, якому спочатку пророкували перемогу, а нині букмекери прогнозують, що він може отримати друге місце.

Як співав артист та чим запам'ятався його номер, з посиланням на трансляцію Євробачення розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Nemo на Євробаченні - як виступив артист

Під час виступу у другому півфіналі Євробачення 2024 Nemo виконав свою пісню "The Code", яка зачіпає теми гендерної ідентичності.

Представник Швейцарії вийшов на легендарну сцену у досить неординарному вбранні, він обрав оригінальну рожеву накидку, яка має два відтінки, світлий і дуже яскравий, а також рожеву міні-спідницю, колготки та масивне взуття.

Його виступ зміг не те що "розірвати" сцену, а ще й справити незабутнє враження, адже те, як Nemo скакав по сцені та при цьому показував емоції, дійсно зачаровує.

Також неможливо промовчати про платформу, яка рухається, але співак на ній почувається досить зручно, адже він на ній і лежав, і ходив, і стояв.

Цілком номер Nemo сзалишає приємні відчуття та точно підіймає настрій.

Nemo під час виступу на Євробаченні 2024 (Скриншоти)

Що відомо про Nemo

Nemo - саме той хлопець, якому з самого початку пророкувади перемогу. І, власне, своїм виступом він довів, що недарма на нього робили високі ставки.

І дивуватися нічому, адже парубок з дитинства займається музикою, і вже у 18 років зміг випустив платиновий сингл і два мініальбоми. Саме за це Nemo отримав п’ять нагород на престижній премії Swiss Music Awards.

Епатажний образ Nemo на сцені Євробачення 2024 (фото: instagram.com/eurovision)

Через 2 роки юний артист почав масштабувати свою творчість та вийшов за межі своєї країни, презентувавши треки та цілий альбом англійською.

Та творчість не єдине, чим дивує Nemo, адже його сучасні погляди на життя змусили його оголосити про свою небінарну гендерну ідентичність. Це було минулого року і тоід ж юнак попросив звертатися до нього займенником "вони".

Його епатажність та особливі погляди на життя і своє самосприйнятя, можна помітити у Instagram-профілі, де Nemo ділиться фотокартками у різних нестандартних образах.

Виступ Nemo на Євробаченні 2024