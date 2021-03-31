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Жесткий локдаун в Киеве: какие заведения не будут работать

Автор: Роман Мирончук

В Киеве с понедельника, 5 апреля, вводится жесткий локдаун. Предварительно он продлиться до 16 апреля, но его могут продлить. Все будет зависеть от эпидемической ситуации в столице.

В связи с этим в городе закрывают школы и детсады, а общественный транспорт будет возить только пассажиров со спецпропусками.

Что еще не будет работать:

  • Учреждения культуры - музеи, кинотеатры, библиотеки.
  • Заведения торговли, которые продают непродовольственную группу товаров. Их можно будет заказать только онлайн.
  • Торгово-развлекательные центры и детско-развлекательные центры. При этом в торговых центрах разрешено работать магазинам, которые продают продукты питания, бытовую химию, зоотовары и цветы. Также могут работать аптеки.
  • Продуктовые ярмарки должны прекратить свою работу с 1 апреля.
  • Спортивные клубы закрыты еще с 23 марта.

Что будет работать:

  • Парикмахерские, но с ограничениями. Чтобы подстричься, жителям Киева необходимо будет записаться к мастеру заранее.
  • Почтовые отделения. Они будут работать с соблюдением карантинных требований.

Мы также писали о том, кто сможет ездить по спецпропускам в общественном транспорте и как их получить.

Ранее киевский метрополитен рассказал о работе метро во время жесткого локдауна.

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