Жесткий локдаун в Киеве: какие заведения не будут работать

В Киеве с понедельника, 5 апреля, вводится жесткий локдаун . Предварительно он продлиться до 16 апреля, но его могут продлить. Все будет зависеть от эпидемической ситуации в столице.

В связи с этим в городе закрывают школы и детсады, а общественный транспорт будет возить только пассажиров со спецпропусками.

Что будет работать:

Что еще не будет работать:

Мы также писали о том, кто сможет ездить по спецпропускам в общественном транспорте и как их получить.

Ранее киевский метрополитен рассказал о работе метро во время жесткого локдауна.