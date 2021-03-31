RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Жорсткий локдаун у Києві: які заклади не працюватимуть

Автор: Роман Мирончук

У Києві з понеділка, 5 квітня, запроваджується жорсткий локдаун. Попередньо він триватиме до 16 квітня, але його можуть продовжити. Все буде залежати від епідемічної ситуації в столиці.

У зв'язку з цим у місті закривають школи і дитсадки, а громадський транспорт возитиме лише пасажирів зі спецперепустками.

Що ще не буде працювати:

  • Заклади культури - музеї, кінотеатри, бібліотеки.
  • Заклади торгівлі, які продають непродовольчу групу товарів. Їх можна буде замовити тільки онлайн.
  • Торгово-розважальні центри та дитячо-розважальні центри. При цьому в торгових центрах дозволено працювати магазинам, які продають харчові продукти, побутову хімію, зоотовари та квіти. Також можуть працювати аптеки.
  • Продуктові ярмарки повинні припинити свою роботу з 1 квітня.
  • Спортивні клуби закриті ще з 23 березня.

Що буде працювати:

  • Перукарні, але з обмеженнями. Щоб підстригтися, жителям Києва необхідно буде записатися до майстра заздалегідь.
  • Поштові відділення. Вони будуть працювати з дотриманням карантинних вимог.

Ми також писали про те, хто зможе їздити за спецперепустками в громадському транспорті і як їх отримати.

Раніше київський метрополітен розповів про роботу метро під час жорсткого локдауну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївЛокдаун
Читайте також
У Києві почали атаку кліщі: що робити при їх укусі
У центрі Києва з'явився незвичайний світлофор: чим він цікавий
Прогноз погоди