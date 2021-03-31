Жорсткий локдаун у Києві: які заклади не працюватимуть

У Києві з понеділка, 5 квітня, запроваджується жорсткий локдаун. Попередньо він триватиме до 16 квітня, але його можуть продовжити. Все буде залежати від епідемічної ситуації в столиці.
У зв'язку з цим у місті закривають школи і дитсадки, а громадський транспорт возитиме лише пасажирів зі спецперепустками.
Що ще не буде працювати:
Що буде працювати:
Ми також писали про те, хто зможе їздити за спецперепустками в громадському транспорті і як їх отримати.
Раніше київський метрополітен розповів про роботу метро під час жорсткого локдауну.