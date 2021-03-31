Киев останавливает транспорт и закрывает садики: полный список запретов и сроки
В Киеве приняли решение об ужесточении карантина с понедельника, 5 апреля. Работу прекратят детские садики, школу полностью перейдут на дистанционное обучение, а в транспорт, в том числе и в метро, будут пускать только по специальным пропускам. Что еще будет запрещено и ограничено - читайте далее в материале.
Такое решение было озвучено 31 марта мэром города Виталием Кличко. Ограничения усиливаются с 5 апреля и предварительно будут действовать до 16 апреля.
Что закроют с понедельника, 5 апреля:
- школы (в том числе для младших классов);
- детские сады;
Что будет с транспортом
Весь общественный транспорт и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть, перевозить можно будет исключительно сотрудников предприятий критической инфраструктуры.
Другие ограничения и запреты
- С 1 апреля будет запрещено проведение продуктовых ярмарок.
- Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку (как, собственно, должны работать с 20 марта)
Остальные запреты, введенные 20 марта, останутся:
- Прием посетителей заведениями культуры и развлечений (театры, кинотеатры, музеи, концертные залы и прочее);
- Прием посетителей в торговых центрах (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продажам средств гигиены и бытовой химии);
- Проведение религиозных богослужений на площади менее 10 квадратных метров на одного человека;
- Проведение всех массовых развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других мероприятий;
- Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
- Работа бассейнов;
- Нахождение без масок на территориях общего пользования (площади, улицы, парки, скверы и прочее);
- Недистанционная форма работы предприятий бюджетной сферы и частных предприятий (кроме предприятий критической инфраструктуры).
Кроме того, Виталий Кличко призвал руководителей учреждений, предприятий, заведений отправить сотрудников на дистанционную работу. А кому, возможно, предоставить отпуска.
Отметим, что об необходимости локдауна говорили многие ведущие специалисты, в том числе и врач-инфекционист Ольга Голубовская. Она заявила, что третья волна коронавируса в пять раз тяжелее, чем вторая - осенняя.