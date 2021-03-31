Локдаун в Киеве: кто сможет ездить по спецпропускам и как их получить

В Киеве ужесточают карантин с понедельника, 5 апреля, и новые ограничения будут действовать минимум до 16 апреля. В указанный период во всем общественном транспорте - как метро, так и наземном - пассажиры смогут ездить только по специальным пропускам.

Как будет работать транспорт в столице и кто именно сможет им воспользоваться во время очередного локдауна, читайте в нашем материале ниже.

Как проинформировали в КГГА, в общественном транспорте на период более строгих карантинных мер ездить смогут только работники предприятий критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко подчеркнул, что алгоритм выдачи специальных пропусков для них будет таким же, как и во время прошлого локдауна, в 2020 году.

Какие категории граждан теперь смогут ездить в Киеве

Право доезжать на работу на метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и маршрутках имеют только работники предприятий критической инфраструктуры.

Такие документы будут выдаваться сотрудникам стратегических объектов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, спасателям, медработникам, правоохранителям, коммунальщикам, обслуживающему персоналу продовольственных магазинов и аптек.

С 5 апреля жители столицы должны будут предъявлять при входе в общественный транспорт спецпропуск и документ, удостоверяющий личность.

Если пропуска еще нет, необходимо предъявить документ, подтверждающий место работы. Все это должны будут контролировать правоохранители.

Проезд остается платным, как и обычно.

Как получить спецпропуск в транспорт

Специальные пропуска для проезда в общественном транспорте во время локдауна в Киеве находятся в городских департаментах. Чтобы их получить, руководители предприятий должны обратиться в отделы, а затем передать эти документы своим сотрудникам. Куда можно обратиться: