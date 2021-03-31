Работа метро в Киеве во время жесткого локдауна: кто сможет ездить, сроки ограничений

В Киеве с понедельника, 5 апреля, водится жесткий локдаун . При этом общественный транспорт, включая метро будет работать с ограничениями. Перевозить будут только пассажиров со специальными пропусками, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры.

Об этом "РБК-Украина" рассказали в Киевском метрополитене.

Пока что, никакой информации об изменении работы времени столичного метро нет. Поэтому, вероятно, что ограничений в этом не будет.

В таком режиме киевская подземка будет работать как минимум до 16 апреля, если жесткий локдаун не будут продлевать. Все зависит от ситуации с больными коронавирусом. Ведь сейчас столица испытывает нехватку мест в больницах для людей с COVID-19.

По словам мэра города Виталия Кличко, алгоритм выдачи спецпропусков будет таким же, как и в прошлый раз.

Кроме того, Кличко призвал руководителей учреждений, предприятий, заведений отправить сотрудников на дистанционную работу. А кому, возможно, предоставить отпуска.

Стоит отметить, что с 5 апреля также прекратят работу детсады, а школьников отправят на дистанционное обучение. Также С 1 апреля будет запрещено проведение продуктовых ярмарок. Заведения общественного питания продолжают работать только на вынос или доставку.