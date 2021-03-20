Жесткий карантин в Киеве перенесли: в Кабмине сделали заявление
В Киеве ужесточение карантина решили отложить на несколько дней, хотя 20 марта вступило в силу решение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА об усилении ограничительных мер.
Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram.
Чиновник отметил, что аналогичная ситуация и в Одесской области, где локдаун будет перенесен.
Соответствующие решения были приняты на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По результатам комиссия решила установить, что Киев и Одесская область окажутся в "красной" зоне карантина с 00 часов 00 минут 23 марта, и с этого момента там начнут действовать все предусмотренные для этого уровня эпидемической опасности ограничения.
Локдаун в Киеве и Одесской области перенесли (фото: t.me/nemchinovoleh)
Как говорится в сообщении "Правительственного портала", сегодня главам Одесской ОГА и КГГА было поручено обеспечить соблюдение соответствующих "красной зоне" карантина ограничительных противоэпидемических мероприятий.
В этой зоне действуют такие запреты:
- нельзя принимать посетителей в кафе и ресторанах;
- нельзя принимать посетителей заведениями культуры;
- запрещаются все массовые мероприятия (в том числе и спортивные);
- нельзя принимать посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
- закрываются непродовольственные рынки;
- нельзя посещать учебные заведения (кроме как ученикам младших классов и в садиках);
- запрет на регулярные и нерегулярные транспортные перевозки (кроме транзитных).
Ранее сообщалось, что из-за введения локдауна в Киеве и еще нескольких городах предприниматели вышли на акции против ужесточения ограничений.