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Жесткий карантин в Киеве перенесли: в Кабмине сделали заявление

Новина українською → Киев, Суббота 20 марта 2021 18:36
Жесткий карантин в Киеве перенесли: в Кабмине сделали заявление Карантин в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве ужесточение карантина решили отложить на несколько дней, хотя 20 марта вступило в силу решение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА об усилении ограничительных мер.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram.

Чиновник отметил, что аналогичная ситуация и в Одесской области, где локдаун будет перенесен.

Соответствующие решения были приняты на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам комиссия решила установить, что Киев и Одесская область окажутся в "красной" зоне карантина с 00 часов 00 минут 23 марта, и с этого момента там начнут действовать все предусмотренные для этого уровня эпидемической опасности ограничения.

Жесткий карантин в Киеве перенесли: в Кабмине сделали заявление

Локдаун в Киеве и Одесской области перенесли (фото: t.me/nemchinovoleh)

Как говорится в сообщении "Правительственного портала", сегодня главам Одесской ОГА и КГГА было поручено обеспечить соблюдение соответствующих "красной зоне" карантина ограничительных противоэпидемических мероприятий.

В этой зоне действуют такие запреты:

  • нельзя принимать посетителей в кафе и ресторанах;
  • нельзя принимать посетителей заведениями культуры;
  • запрещаются все массовые мероприятия (в том числе и спортивные);
  • нельзя принимать посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
  • закрываются непродовольственные рынки;
  • нельзя посещать учебные заведения (кроме как ученикам младших классов и в садиках);
  • запрет на регулярные и нерегулярные транспортные перевозки (кроме транзитных).

Ранее сообщалось, что из-за введения локдауна в Киеве и еще нескольких городах предприниматели вышли на акции против ужесточения ограничений.

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