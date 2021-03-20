ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Жорсткий карантин у Києві перенесли: у Кабміні зробили заяву

Новость на русском → Київ, Субота 20 березня 2021 18:36
Жорсткий карантин у Києві перенесли: у Кабміні зробили заяву Карантин в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві посилення карантину вирішили відтермінувати на кілька днів, хоча 20 березня набуло чинності рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА про посилення обмежувальних заходів.

Про це розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram.

Чиновник зазначив, що аналогічна ситуація і в Одеській області, де локдаун буде перенесений.

Відповідні рішення були ухвалені на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами комісія вирішила встановити, що Київ та Одеська область опиняться в "червоній" зоні карантину з 00 годин 00 хвилин 23 березня, і з цього моменту там почнуть діяти всі передбачені для цього рівня епідемічної небезпеки обмеження.

Жорсткий карантин у Києві перенесли: у Кабміні зробили заяву

Локдаун в Києві та Одеській області перенесли (фото: t.me/nemchinovoleh)

Як йдеться в повідомленні "Урядового порталу", сьогодні головам Одеської ОДА та КМДА було доручено забезпечити дотримання відповідних "червоній зоні" карантину обмежувальних протиепідемічних заходів.

У цій зоні діють такі заборони:

  • не можна приймати відвідувачів у кафе і ресторанах;
  • не можна приймати відвідувачів закладами культури;
  • забороняються всі масові заходи (в тому числі й спортивні);
  • не можна приймати відвідувачів у спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
  • закриваються непродовольчі ринки;
  • не можна відвідувати навчальні заклади (крім учнів молодших класів і в садках);
  • заборона на регулярні та нерегулярні транспортні перевезення (крім транзитних)

Раніше повідомлялося, що через введення локдауну у Києві та ще кількох містах підприємці вийшли на акції проти посилення обмежень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ Одеса Карантин Локдаун
LITE
Зима бере реванш: в Україну йдуть морози до -8 градусів
Зима бере реванш: в Україну йдуть морози до -8 градусів