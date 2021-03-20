Жорсткий карантин у Києві перенесли: у Кабміні зробили заяву

У Києві посилення карантину вирішили відтермінувати на кілька днів, хоча 20 березня набуло чинності рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА про посилення обмежувальних заходів.

Про це розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram .

Чиновник зазначив, що аналогічна ситуація і в Одеській області, де локдаун буде перенесений.

Відповідні рішення були ухвалені на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами комісія вирішила встановити, що Київ та Одеська область опиняться в "червоній" зоні карантину з 00 годин 00 хвилин 23 березня, і з цього моменту там почнуть діяти всі передбачені для цього рівня епідемічної небезпеки обмеження.

Локдаун в Києві та Одеській області перенесли (фото: t.me/nemchinovoleh)

Як йдеться в повідомленні "Урядового порталу", сьогодні головам Одеської ОДА та КМДА було доручено забезпечити дотримання відповідних "червоній зоні" карантину обмежувальних протиепідемічних заходів.

У цій зоні діють такі заборони: