Жорсткий карантин у Києві перенесли: у Кабміні зробили заяву
У Києві посилення карантину вирішили відтермінувати на кілька днів, хоча 20 березня набуло чинності рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА про посилення обмежувальних заходів.
Про це розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram.
Чиновник зазначив, що аналогічна ситуація і в Одеській області, де локдаун буде перенесений.
Відповідні рішення були ухвалені на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За результатами комісія вирішила встановити, що Київ та Одеська область опиняться в "червоній" зоні карантину з 00 годин 00 хвилин 23 березня, і з цього моменту там почнуть діяти всі передбачені для цього рівня епідемічної небезпеки обмеження.
Локдаун в Києві та Одеській області перенесли (фото: t.me/nemchinovoleh)
Як йдеться в повідомленні "Урядового порталу", сьогодні головам Одеської ОДА та КМДА було доручено забезпечити дотримання відповідних "червоній зоні" карантину обмежувальних протиепідемічних заходів.
У цій зоні діють такі заборони:
- не можна приймати відвідувачів у кафе і ресторанах;
- не можна приймати відвідувачів закладами культури;
- забороняються всі масові заходи (в тому числі й спортивні);
- не можна приймати відвідувачів у спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
- закриваються непродовольчі ринки;
- не можна відвідувати навчальні заклади (крім учнів молодших класів і в садках);
- заборона на регулярні та нерегулярні транспортні перевезення (крім транзитних)
Раніше повідомлялося, що через введення локдауну у Києві та ще кількох містах підприємці вийшли на акції проти посилення обмежень.