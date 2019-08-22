Женя, теперь ты главный? "Новый Зеленский" с Кошевым взорвали сеть смешным видео

Коллаж (РБК-Украина)

Украинские комики ответили на вопросы подписчиков

Евгений Кошевой и новый комик Юрий Великий, который работает в "Квартале 95" вместо Владимира Зеленского, рассмешили поклонников в новом видео. Артисты отвечали на вопросы подписчиков из Instagram и один из вопросов был, кто же все-таки в шоу главный.

Отметим, что видео сняли после выступления "кварталовцев" в Одессе, позже его выложили на YouTube-канале комиков.

Так, один из фанатов спросил: стал ли теперь Евгений Кошевой главным среди всех в компании.

Во время записи Юрий Великий подошел к Евгению сзади и голосом Зеленского сказал: "Что это значит, ты не знаешь, кто?".

"Господи, я чуть не уср*лся!" - парировал Кошевой.

Также "кварталовцы" смешно ответили на вопрос о своей зарплате. Они сказали, что это всего одна купюра.

Юмористы отметили, что шутки про Зеленского в шоу обязательно будут, в этом фанаты смогут удостовериться уже 24 августа, именно тогда выйдет новый выпуск "Квартала 95".

К слову, актеры уже показали пародию на Зеленского в Одессе. Концерт начался со сценки, в которой Кошевой в образе Кличка с ногой в вазоне с деревом поздравляет Великого в образе Зеленского с новосельем.

Видео: Квартал 95 в Одессе ответил на вопросы фанатов (YouTube/Квартал 95)

Как мы ранее сообщали, дочь Евгения Кошевого Варвара поделилась своими эмоциями после удачного участия в популярном шоу Голос. Діти 2019. Также старшая дочка лидера студии "Квартал 95" поделилась в эфире программы "Сніданок з 1+1" своими дальнейшими планами.

Ранее мы писали о том, что дочь Кошевого пошутила про Зеленского и "порвала" зал.