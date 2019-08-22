ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Женя, тепер ти головний? "Новий Зеленський" з Кошовим підірвали мережу смішним відео

STYLERЖиття    22.08.2019 - 18:46
Женя, тепер ти головний? "Новий Зеленський" з Кошовим підірвали мережу смішним відео
Колаж (РБК-Україна)

Українські коміки відповіли на запитання підписників

Євген Кошовий і новий комік Юрій Великий, який працює в "95 Кварталі" замість Володимира Зеленського, розсмішили шанувальників у новому відео. Артисти відповідали на питання підписників з Instagram і одне з питань було, хто ж все-таки в шоу головний.

Зазначимо, що відео зняли після виступу "кварталівців" в Одесі, пізніше його виклали на YouTube-каналі коміків.

Так, один з фанатів запитав: чи став тепер Євген Кошовий головним серед всіх у компанії.

Під час запису Юрій Великий підійшов до Євгена ззаду і голосом Зеленського сказав: "Що це значить, ти не знаєш, хто?".

"Господи, я мало не уср*вся!" - парирував Кошовий.

Також "кварталівці" смішно відповіли на питання про свою зарплату. Вони сказали, що це всього одна купюра.

Гумористи відзначили, що жарти про Зеленського у шоу обов'язково будуть, в цьому фанати зможуть упевнитися вже 24 серпня, саме тоді вийде новий випуск "Квартала 95".

Відео: Квартал 95 в Одесі відповів на питання фанатів (YouTube/Квартал 95)

Як ми раніше повідомляли, дочка Євгена Кошового Варвара поділилася своїми емоціями після вдалої участі в популярному шоу Голос. Діти 2019. Також старша донька лідера студії "Квартал 95" поділилася в ефірі програми "Сніданок з 1+1" своїми подальшими планами.

Раніше ми писали про те, що дочка Кошового пожартувала про Зеленського та"порвала" залу.

Це все за гроші: дочка Кошового зробила заяву після участі в Голос. Діти Сама елегантність: Олена Зеленська підірвала мережу новим стильним образом від українського дизайнера
Новини України Володимир ЗеленськийЄвген Кошовий
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся