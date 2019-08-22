Женя, тепер ти головний? "Новий Зеленський" з Кошовим підірвали мережу смішним відео

Колаж (РБК-Україна)

Українські коміки відповіли на запитання підписників

Євген Кошовий і новий комік Юрій Великий, який працює в "95 Кварталі" замість Володимира Зеленського, розсмішили шанувальників у новому відео. Артисти відповідали на питання підписників з Instagram і одне з питань було, хто ж все-таки в шоу головний.

Зазначимо, що відео зняли після виступу "кварталівців" в Одесі, пізніше його виклали на YouTube-каналі коміків.

Так, один з фанатів запитав: чи став тепер Євген Кошовий головним серед всіх у компанії.

Під час запису Юрій Великий підійшов до Євгена ззаду і голосом Зеленського сказав: "Що це значить, ти не знаєш, хто?".

"Господи, я мало не уср*вся!" - парирував Кошовий.

Також "кварталівці" смішно відповіли на питання про свою зарплату. Вони сказали, що це всього одна купюра.

Гумористи відзначили, що жарти про Зеленського у шоу обов'язково будуть, в цьому фанати зможуть упевнитися вже 24 серпня, саме тоді вийде новий випуск "Квартала 95".

Відео: Квартал 95 в Одесі відповів на питання фанатів (YouTube/Квартал 95)

Як ми раніше повідомляли, дочка Євгена Кошового Варвара поділилася своїми емоціями після вдалої участі в популярному шоу Голос. Діти 2019. Також старша донька лідера студії "Квартал 95" поділилася в ефірі програми "Сніданок з 1+1" своїми подальшими планами.

Раніше ми писали про те, що дочка Кошового пожартувала про Зеленського та"порвала" залу.