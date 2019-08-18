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Евгений Кошевой трогательно поздравил жену с днем рождения

STYLERЖизнь    18.08.2019 - 18:58
Евгений Кошевой трогательно поздравил жену с днем рождения
Фото: Евгений Кошевой (РБК-Украина)

Евгений Кошевой поздравил свою вторую половинку и опубликовал ее фото

Евгений Кошевой - один из известных комиков "Квартала 95", дочь которого недавно попала на детское Евровидение, нежно и трогательно поздравил с днем рождения свою жену. Он признался в любви к супруге Ксении на страничке в Instagram. Также артист опубликовал нежное фото жены.

"С днем рождения. Люблю очень", - написал под фото Кошевой.

Евгений Кошевой трогательно поздравил жену с днем рожденияФото: Ксения Кошевая (instagram.com/evgenii.koshevoi)

Поклонники творчества известного комика отреагировали на фото в комментариях. Фанаты также поздравили Ксению с ее праздником.

  • Очень красивая. С днем рождения.
  • С праздником. И у меня сегодня день рождения.
  • За успешным мужчиной стоит женщина! С Днем рождения!!!
  • Вітаю!! Бажаю море щастя і океан любові!!! І робити заплив кожний день.

Евгений Кошевой трогательно поздравил жену с днем рождения

Евгений Кошевой трогательно поздравил жену с днем рождения

Скриншот комментариев (instagram.com/evgenii.koshevoi)

Как мы ранее сообщали, Варвара Кошевая, дочь известного комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого, попала в финал нацотбора детского Евровидения. Об этом сообщает Общественное ТВ.

Кстати, лидер студии Квартал 95 и бывший коллега Владимира Зеленского Евгений Кошевой откровенно рассказал о своей старшей дочери Варваре

"У нас самая красивая страна": Осадчая, Кошевой, Сеничкин и другие звезды рассказали о "местах силы" Детское Евровидение 2019: в финал попала дочь известного комика из "Квартал 95"
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