Президент не по девочкам: лучшие шутки "Квартала" над Зеленским в Одессе (видео)

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Шутки над Владимиром Зеленским заняли значительную часть концерта студии "Квартал 95"

Владимир Зеленский в исполнении Юрия Великого впервые был показан на концерте студии "Квартал 95" на Морском вокзале в Одессе во вторник, 13 августа. Юмористы много шутили над президентом Украины. Особое внимание было уделено отношениям Зеленского и главы его Офиса Андреем Богданом. В сеть выложили подборку лучших шуток над президентом.

Концерт начался со сценки, в которой Кошевой в образе Кличка с ногой в вазоне с деревом поздравляет Великого в образе Зеленского с новосельем.

"Я бы слетал на Бали, говорят там хорошо", - говорит Кошевой в роли Кличко. "Ребята, какие Мальдивы, какие Бали. Вы же богатые люди, можете себе позволить и Одессу", - шутит в ответ Юрий Великий в образе президента.

Концерт студії «Квартал 95» в оновленому складі pic.twitter.com/2TgP13H1er — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 серпня 2019 р.

Зеленского спародировал "Квартал 95" (видео: twitter.com/radiosvoboda)

Одной из самых "острых" шуток стала "Нынешний президент не по девочкам". Так, Евгений Кошевой нашептывает на ухо Юрию Ткачу: "Нынешний президент, он же ж не по девочкам... он щас в основном по таможенникам, полиция там, отакая тема".

«Нинішній президент не по дівчатах взагалі...» – студія «Квартал 95» жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 серпня 2019 р.

Зеленского спародировал "Квартал 95" (видео: twitter.com/radiosvoboda)

Юмористы также обыграли встречу Владимира Зеленского с Ангелой Меркель. Персонаж Зеленского говорит, что когда волнуется, то начинает шутить. На что Елена Кравец в образе канцлера Германии отвечает: "Как в Квартале?" Зеленский уточняет, что "в Квартале он сначала шутил, а потом волновался", намекая на любимую политическую тему кварталовцов.

Пародія на Ангелу Меркель та Володимира Зеленського у виступі студії "Квартал 95" pic.twitter.com/i6QZiPAI44 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 серпня 2019 р.

Зеленского спародировал "Квартал 95" (видео: twitter.com/radiosvoboda)

"Гвоздем программы" стали конечно шутки на тему взаимоотношений Владимира Зеленского и Андрея Богдана. Александр Пикалов спел песню "Я буду всегда с тобой" под демонстрацию совместных фото президента и главы его Офиса.

Зеленского спародировал "Квартал 95" (видео: facebook.com/daryna.chyzh)

Также была поставлена сцена, в которой спародировали Богдана, который постоянно следует за Зеленским и нашептывает ему что-то на ухо.

Зеленского спародировал "Квартал 95" (видео: YouTube/ch_ud_ik NEWS)

В телеэфире полную версию концерта студии "Квартал 95" украинцы смогут увидеть на День Независимости.

Ранее сообщалось о том, что пассажир самолета, в котором летел Зеленский, раскрыл истинное лицо президента. При этом Владимир Зеленский показал, чем отличается от своих предшественников.

Напомним, известный историк рассказал, чем закончится президентство Зеленского. Эксперт также спрогнозировал вероятность "нового Майдана".