ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент не по девочкам: лучшие шутки "Квартала" над Зеленским в Одессе (видео)

STYLERПерсоны    14.08.2019 - 13:38
Президент не по девочкам: лучшие шутки "Квартала" над Зеленским в Одессе (видео)
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Шутки над Владимиром Зеленским заняли значительную часть концерта студии "Квартал 95"

Владимир Зеленский в исполнении Юрия Великого впервые был показан на концерте студии "Квартал 95" на Морском вокзале в Одессе во вторник, 13 августа. Юмористы много шутили над президентом Украины. Особое внимание было уделено отношениям Зеленского и главы его Офиса Андреем Богданом. В сеть выложили подборку лучших шуток над президентом.

Концерт начался со сценки, в которой Кошевой в образе Кличка с ногой в вазоне с деревом поздравляет Великого в образе Зеленского с новосельем.

"Я бы слетал на Бали, говорят там хорошо", - говорит Кошевой в роли Кличко. "Ребята, какие Мальдивы, какие Бали. Вы же богатые люди, можете себе позволить и Одессу", - шутит в ответ Юрий Великий в образе президента.

Зеленского спародировал "Квартал 95" (видео: twitter.com/radiosvoboda)

Одной из самых "острых" шуток стала "Нынешний президент не по девочкам". Так, Евгений Кошевой нашептывает на ухо Юрию Ткачу: "Нынешний президент, он же ж не по девочкам... он щас в основном по таможенникам, полиция там, отакая тема".

Зеленского спародировал "Квартал 95" (видео: twitter.com/radiosvoboda)

Юмористы также обыграли встречу Владимира Зеленского с Ангелой Меркель. Персонаж Зеленского говорит, что когда волнуется, то начинает шутить. На что Елена Кравец в образе канцлера Германии отвечает: "Как в Квартале?" Зеленский уточняет, что "в Квартале он сначала шутил, а потом волновался", намекая на любимую политическую тему кварталовцов.

Зеленского спародировал "Квартал 95" (видео: twitter.com/radiosvoboda)

"Гвоздем программы" стали конечно шутки на тему взаимоотношений Владимира Зеленского и Андрея Богдана. Александр Пикалов спел песню "Я буду всегда с тобой" под демонстрацию совместных фото президента и главы его Офиса.

Зеленского спародировал "Квартал 95" (видео: facebook.com/daryna.chyzh)

Также была поставлена сцена, в которой спародировали Богдана, который постоянно следует за Зеленским и нашептывает ему что-то на ухо.

Зеленского спародировал "Квартал 95" (видео: YouTube/ch_ud_ik NEWS)

В телеэфире полную версию концерта студии "Квартал 95" украинцы смогут увидеть на День Независимости.

Ранее сообщалось о том, что пассажир самолета, в котором летел Зеленский, раскрыл истинное лицо президента. При этом Владимир Зеленский показал, чем отличается от своих предшественников.

Напомним, известный историк рассказал, чем закончится президентство Зеленского. Эксперт также спрогнозировал вероятность "нового Майдана".

Зеленский попрощался со своим бизнесом: кому достались все его проекты Вот и началось: в сети "разнесли" упрощение Зеленским раздачи паспортов россиянам
Новости Украины Владимир Зеленский
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь