Это все за деньги: дочь Кошевого сделала заявление после участия в Голос. Діти

Варвара Кошевая с отцом - лидером студии "Квартал 95" (коллаж РБК-Украина)

Варвара Кошевая решила продолжить карьеру певицы после участия в шоу Голос. Діти

Дочь Евгения Кошевого Варвара поделилась своими эмоциями после удачного участия в популярном шоу Голос. Діти 2019. Также старшая дочка лидера студии "Квартал 95" поделилась в эфире программы "Сніданок з 1+1" своими дальнейшими планами.

В частности, Варвара Кошевая заявила, что она серьезно настроена на то, чтобы стать профессиональной певицей и покорять большую сцену. А ее звездные родители, впрочем, не отговаривали девочку от этого. Более того, сам Евгений Кошевой признался, что перед выступлениями дает наставления Варе, чтобы она не волновалась, не плакала и не расстраивалась.

Варвара Кошевая с Евгением Кошевым - лидером "Квартала 95" (фото: facebook.com/kvartal95)

На вопрос ведущих "Сніданку", влияет ли популярность папы на ее собственную карьеру, девочка ответила: "Наверное нет".

"На Голосі. Діти я от кого-то услышала, что: "Ну конечно она прошла, она же дочь Кошевого, это все за деньги". Мне так больно стало..." - поделилась Варвара.

Сам Кошевой дополнил слова дочери, сказав, что "ей больно за то, что все считают, что мы все делаем за деньги".

Варвара Кошевая в студии "Сніданку з 1+1"

В эфире программы Варя также рассказала о том, что ей помогает справляться с поражениями.

"Это зависит от того, что я уже пережила, переживать это очень сложно. Если ты переживаешь впервые, это больно. Я была маленькая, и я еще не понимала, что надо уметь проигрывать. Я научилась проигрывать и я этим очень горжусь", - ответила дочь руководителя "Квартала 95".

Ранее мы писали о том, что дочь Кошевого пошутила про Зеленского и "порвала" зал.