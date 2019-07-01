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Голос Діти 5: дочь Кошевого пошутила про Зеленского и "порвала" зал (видео)

STYLERТелешоу    01.07.2019 - 08:57
Голос Діти 5: дочь Кошевого пошутила про Зеленского и "порвала" зал (видео)
Варя Кошевая (фото: пресс-служба 1+1)

На Голос Діти 5 сезон Варя Кошевая попала в финал

На шоу Голос Діти 5 в 6 эфире дочь шоумена Евгения Кошевого Варвара стала первой суперфиналисткой из команды Джамалы. 11-летняя звездочка покорила аудиторию великолепным исполнением хита "Call Out My Name" The Weeknd и заслуженно одержала победу в выпуске. Видео выступления опубликовано на YouTube-канале "Голос країни".

Мощный голос и уверенность на сцене дочери лидера студии "Квартал 95" покорили практически всех, и после номера ни у кого не возникало сомнений, что девочка попадет в финал. Впрочем, Евгений Кошевой заметно волновался и держал кулаки, сидя в зрительском зале.

После исполнения песни Дзидзьо спросил Варю, кто по ее мнению пройдет в финал.

"Я думаю, это буду я и Никита", - честно ответила девочка.

"У меня нестандартное вопрос. Болеет ли за тебя президент Украины?" - также поинтересовался Дзидзьо. 

"Ну как это? Я за него болела, а он за меня нет?!" - пошутила Варвара и просто "порвала" зал.

 

На шоу Голос Діти 5 сезон Варвара Кошевая прошла в финал (Фото: скриншот)

Комментируя выступление, Надя Дорофеева призналась, что Варя лично ее "шокирует, она как бомба".

"Она очень выросла, если сравнивать ее предыдущие выступления. Мне казалось, что это как маленькая Джамала. Мне нравятся такие настоящие люди", - отметила она.

В итоге Джамала выбрала Варвару и Никиту Ачкасова, и с грустью распрощалась с другими своими "воспитанниками". 

 Видео: YouTube / Голос країни

Как сообщалось ранее, на шоу Голос Діти 5 дочь лидера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара не смогла сдержать слезы

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