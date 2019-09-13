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"Жених из Сен-Тропе" рассказал об отношениях с Богданом (видео)

STYLERЖизнь    13.09.2019 - 18:36
"Жених из Сен-Тропе" рассказал об отношениях с Богданом (видео)
Андрей Довбенко рассказал про отношения с Андреем Богданом (Фото: коллаж РБК-Украина)

Юрист Андрей Довбенко ответил на слухи, что он является "серым кардиналом" Минюста

Андрей Довбенко, которого называют "смотрящим" за Министерством юстиций Украины, прокомментировал свои отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом, визит которого на его свадьбу в Сен-Тропе в День Независимости вызвал большой скандал. Юрист на полях форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве заявил, что чиновника знает мало. Об этом он заявил в пятницу, 13 сентября, журналисту издания "Новое время".

По словам Довбенко, никаких рабочих отношений с Богданов у него нет, а знаком с главой ОПУ он только "немножко".

"Он мою жену (Анну Огренчук, - Ред.) знает - мы так познакомились", - сказал юрист.

&quot;Жених из Сен-Тропе&quot; рассказал об отношениях с Богданом (видео)

Фото: Андрей Довбенко и Анна Огренчук (facebook.com anna.ogrenchuk)

Также Довбенко заверил, что называют его "серым кардиналом" Минюста напрасно, так как никаким влиянием на министерство он не обладает, и вообще политика его "абсолютно" не интересует.

&quot;Жених из Сен-Тропе&quot; рассказал об отношениях с Богданом (видео)

Юрист Андрей Довбенко (Фото: скриншот)

"Все это полный абсурд. Не слушайте, не читайте советских газет - очень вам рекомендую", - заявил юрист и добавил, что не знаком с чиновниками из Министерства юстиции и не собирается это делать.

"Это не мое. Я человек бизнеса", - заявил юрист, отвечая на вопрос относительно своей возможной политической деятельности.

Юрист Андрей Довбенко рассказал про отношения с главой ОПУ Андреем Богданом (Видео: YouTube / НВ)

Как сообщалось ранее, президент Зеленский отреагировал на скандал с поездкой Богдана в Сен-Тропе в День Независимости. Глава государства заявил, что Богдан не имел права так поступать: "Я думаю, что он был не прав. Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации. Он как один из реальных и мощных людей во власти, он не имел права в День Независимости страны в Сен-Тропе гулять".

Напомним, 22 августа Богдан прибыл в Сен-Тропе на юге Франции и принял участие в праздновании свадьбы Довбенко. Мероприятие длилось три дня, поэтому День независимости руководитель офиса Зеленского провел на частной яхте.

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Новости Украины скандалМинистерство юстиции УкраиныYESАндрей Богдан
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