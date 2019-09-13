ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Наречений з Сен-Тропе" розповів про стосунки з Богданом (відео)

STYLERЖиття    13.09.2019 - 18:36
"Наречений з Сен-Тропе" розповів про стосунки з Богданом (відео)
Андрій Довбенко розповів про стосунки з Андрієм Богданом (Фото: колаж РБК-Україна)

Юрист Андрій Довбенко відповів на чутки, що він є "сірим кардиналом" Мін'юсту

Андрій Довбенко, якого називають "смотрящим" за Міністерством юстиції України, прокоментував свої стосунки з головою Офісу президента Андрієм Богданом, візит якого на його весілля в Сен-Тропе на День Незалежності викликав великий скандал. Юрист на полях форуму "Ялтинська європейська стратегія" (YES) в Києві заявив, що чиновника знає мало. Про це він заявив у п'ятницю, 13 вересня, журналісту видання "Новое время".

За словами Довбенка, жодних робочих стосунків із Богданом у нього немає, а знайомий з главою ОПУ він тільки "трошки".

"Він мою дружину (Анну Огренчук, - Ред.) знає - ми так познайомилися", - сказав юрист.

&quot;Наречений з Сен-Тропе&quot; розповів про стосунки з Богданом (відео)

Фото: Андрій Довбенко і Анна Огренчук (facebook.com anna.ogrenchuk)

Також Довбенко запевнив, що його називають "сірим кардиналом" Мін'юсту марно, бо жодного впливу на міністерство він не має, і взагалі політика його "абсолютно" не цікавить.

&quot;Наречений з Сен-Тропе&quot; розповів про стосунки з Богданом (відео)

Юрист Андрій Довбенко (Фото: скріншот)

"Все це повний абсурд. Не слухайте, не читайте радянських газет - дуже вам рекомендую", - заявив юрист і додав, що не знайомий з чиновниками з Міністерства юстиції та не збирається це робити.

"Це не моє. Я людина бізнесу", - заявив юрист, відповідаючи на запитання щодо своєї можливої політичної діяльності.

Юрист Андрій Довбенко розповів про стосунки з главою ОПУ Андрієм Богданом (Відео: YouTube / НВ)

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський відреагував на скандал з поїздкою Богдана в Сен-Тропе на День Незалежності. Глава держави заявив, що Богдан не мав права так чинити: "Я думаю, що він був не правий. Я йому подзвонив і сказав, що він не правий у цій ситуації. Він як один із реальних і потужних людей у владі, він не мав права у День Незалежності країни в Сен-Тропе гуляти".

Нагадаємо, 22 серпня Богдан прибув в Сен-Тропе на півдні Франції і взяв участь у святкуванні весілля Довбенко. Захід тривав три дні, тому День незалежності керівник офісу Зеленського провів на приватній яхті.

Народний депутат під час засідання Ради вибирав собі яхту для круїзу (відео) Не можна бути дуже розумним: батько Андрія Богдана розкрив правду про сина
Новини України скандалМіністерство юстиції УкраїниYESАндрій Богдан
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся