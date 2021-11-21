Жених Анны Тринчер рассказал, сколько он потратил на обручальное кольцо Cartier для певицы

Александр Волошин рассказал своим подписчикам, сколько он потратил на обручальное кольцо для украинской певицы и блогерши Анны Тринчер. По его словам, за украшение от Cartier он заплатил 2500 долларов, что составляет более 66 тысяч гривен.

Об этом он сообщил в Instagram-сториз.

Кроме того, чтобы удивить любимую скандальный блогер заплатил еще 500 долларов (более 13 тысяч гривен), чтобы кольцо сгустили сверху.

Отметим, что Волошин предложил своей девушке выйти за него замуж еще в октябре во время отдыха в Турции, но стало об этом известно только недавно.

Александр пригласил байкеров, которые окружили пару, и подарил девушке огромный букет роз.

Пара планирует сыграть свадьбу летом 2022 года. При этом они хотят сделать торжество в необычном стиле.

Семья Анны Тринчер отреагировала на эту новость без большого энтузиазма. Кроме того, мама певицы позвонила ей выяснять отношения. Бабушка девушки считает, что внучке еще рано выходить замуж.

Мы также писали о том, что Анна Тринчер опозорилась в отделении полиции. Сначала она пожаловалась поклонникам о том, что у нее украли деньги с карты. Потом вместе с мамой пошла в отделение полиции писать заявление.

В итоге она вспомнила, что деньги никто не воровал, а это она их перевела на карту своего сотрудника, и забыл об этом.