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Наречений Анни Трінчер розповів, скільки він витратив на обручку Cartier для співачки

Новость на русском →
Неділя 21 листопада 2021 17:42
Наречений Анни Трінчер розповів, скільки він витратив на обручку Cartier для співачки Фото: Олександр Волошин назвав вартість обручки для Анни Трінчер (instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Роман Мирончук

Олександр Волошин розповів своїм підписникам, скільки він витратив на обручку для української співачки і блогерки Анни Трінчер. За його словами, за прикрасу від Cartier він заплатив 2500 доларів, що становить понад 66 тисяч гривень.

Про це він повідомив в Instagram-сторіз.

Крім того, щоб здивувати кохану скандальний блогер заплатив ще 500 доларів (понад 13 тисяч гривень), щоб кільце згустили зверху.

Наречений Анни Трінчер розповів, скільки він витратив на обручку Cartier для співачки

Скріншот з Instagram

Наречений Анни Трінчер розповів, скільки він витратив на обручку Cartier для співачки

Олександр Волошин і Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Зазначимо, що Волошин запропонував своїй дівчині вийти за нього заміж ще в жовтні під час відпочинку в Туреччині, але стало про це відомо тільки недавно.

Олександр запросив байкерів, які оточили пару, і подарував дівчині величезний букет троянд.

Пара планує зіграти весілля влітку 2022 року. При цьому вони хочуть зробити торжество в незвичайному стилі.

Сім'я Анни Трінчер відреагувала на цю новину без великого ентузіазму. Крім того, мама співачки подзвонила їй з'ясовувати стосунки. Бабуся дівчини вважає, що внучці ще рано виходити заміж.

Ми також писали про те, що Анна Трінчер зганьбилася у відділенні поліції. Спочатку вона поскаржилася шанувальникам про те, що у неї вкрали гроші з карти. Потім разом з мамою пішла у відділення поліції писати заяву.

У підсумку вона згадала, що гроші ніхто не крав, а це вона їх перевела на карту свого співробітника, і забув про це.

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